Hariyali Teej: हरियाली तीज कल, जानें कौन से बन रहे हैं शुभ योग

इस दिन रवि, सिद्ध और साध्य जैसे विशेष योग बन रहे हैं, जो पूजा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे।

भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है ये पर्व

Hariyali Teej, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाता है। तीज 15 अगस्त को पूरे देश में मनाई जाएगी। यह पर्व प्रकृति के रूप और शादीशुदा जीवन की खुशी का प्रतीक माना जाता है। सुहाग की लंबी उम्र और शिव-पार्वती के पूरे आशीर्वाद के लिए इस दिन बनने वाले खास संयोग पूजा के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं।

इस पावन अवसर पर नियमपूर्वक पूजा करने से मन शांत रहता है और घर में सुख आता है। सही समय पर भक्ति भाव से की गई यह पूजा जीवन की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। जो महिलाएं इस पावन दिन पर शिव-पार्वती का ध्यान करती हैं, उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है।

इस साल बनने वाले विशेष और पावन संयोग

वर्ष 2026 में हरियाली तीज शनिवार के दिन होने के साथ-साथ कई खास और अच्छे संयोग लेकर आ रही है। इस दिन सूर्य का विशेष प्रभाव रहने से रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो सभी प्रकार के खराब प्रभावों को पूरी तरह समाप्त कर देता है। इस समय में की गई पूजा से मन की बातें जल्दी पूरी होती हैं। इसके साथ ही इस दिन सिद्ध योग और साध्य योग भी बन रहा है।

यह समय पूजा, व्रत और धार्मिक कामों की सफलता के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इसमें किया गया जाप और ध्यान सफल होता है। इसके अलावा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के मिलने से महिलाओं के जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है और शादीशुदा जीवन की दूरियां खत्म होकर आपसी प्रेम बढ़ता है।

महिलाओं के लिए हरियाली तीज का विशेष महत्व

चारों ओर छाई हरियाली और इस दिन बनने वाले खास संयोग महिलाओं के शरीर, मन और जीवन तीनों में नई शक्ति भर देते हैं। इस पावन अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पीहर से आया हुआ सिंधारा स्वीकार करती हैं। इस सिंधारे में सुंदर कपड़े, सुहाग की चीजें और तरह-तरह की मिठाइयां होती हैं।

इस खास दिन पर झूला झूलना और तीज के पुराने गीत गाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही सुहाग की चीजें दूसरी महिलाओं को देना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। दिए गए नियमों के साथ इन रीति-रिवाजों को पूरा करने से घर में खुशहाली आती है। जो महिलाएं पूरे नियम से यह काम करती हैं, उनके जीवन से सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं।

शिव-पार्वती का आशीर्वाद और पूजा से मिलने वाले लाभ

हरियाली तीज के दिन बनने वाले ये सभी खास संयोग महिलाओं के जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। इस पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करने से शादीशुदा जीवन में प्रेम बना रहता है। शास्त्रों में दिए गए नियमों का सही से पालन करके पूजन संपन्न करना चाहिए।

जो सुहागिनें इस खास दिन व्रत रखकर पूरे भाव से ईश्वर का ध्यान करती हैं, उनके दांपत्य जीवन के सब कष्ट अपने आप खत्म हो जाते हैं। सही समय पर पूजा का काम पूरा करने से मन को परम शांति मिलती है। इस पावन दिन पर नियमों का ध्यान रखते हुए की गई पूजा से पूरे परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है।

भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की पावन कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक अन्न और जल का त्याग करके जंगल में रहकर तप किया था। माता पार्वती के इस कड़े नियम और सच्ची निष्ठा को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए।

सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसी पावन घटना की याद में हर वर्ष यह पर्व बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जो महिलाएं इस दिन पूरी निष्ठा से पूजन करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है।

व्रत और पूजन का विशेष नियम

हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और नए वस्त्र पहनती हैं।

इस दिन हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनना बहुत उत्तम माना जाता है।

महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पूरे दिन शिव-पार्वती का ध्यान करती हैं।

पूजन के समय माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जैसे मेहंदी, सिंदूर, बिंदी और लाल चुनरी अर्पित की जाती है।

इसके साथ ही भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया जाता है।

पूरे नियम और श्रद्धा से यह पूजन संपन्न करने पर घर में खुशहाली आती है।

जो भक्त इस दिन नियमपूर्वक व्रत का पालन करते हैं, उनके जीवन की बहुत सी अड़चनें अपने आप समाप्त हो जाती हैं।

हरे रंग की साड़ी और चूड़ियों का विशेष महत्व

हरियाली तीज के दिन हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में चारों ओर फैली हरियाली के बीच हरा रंग खुशहाली और नए जीवन का संदेश देता है। इस पावन दिन सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की सुंदर साड़ी पहननी चाहिए। इसके साथ ही हाथों में हरी कांच की चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ होता है।

यह रंग माता पार्वती को बहुत प्रिय माना जाता है। सही भाव के साथ हरे रंग का चुनाव करने से मन शांत रहता है। जो महिलाएं इस दिन नियम से हरे वस्त्र और चूड़ियां धारण करके पूजन करती हैं, उनके दांपत्य जीवन में हमेशा खुशी बनी रहती है। यह रंग सुहाग की सुरक्षा और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।

लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनने का नियम

हरे रंग के अलावा इस पावन पर्व पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना भी बहुत अच्छा माना गया है। लाल रंग सुहाग और प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए पूजा के समय लाल रंग की साड़ी या चुनरी पहनना बहुत ही फलदायी रहता है। इसके साथ ही पीला रंग भी पूजा-पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

अगर हरे रंग का प्रबंध न हो सके, तो महिलाएं लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर भी पूजा संपन्न कर सकती हैं। इन रंगों की चूड़ियां पहनना भी बहुत उत्तम रहता है। दिए गए नियमों का पालन करते हुए सही कपड़ों का चयन करने से घर का वातावरण पवित्र होता है। पूरे मन से इन रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा करने से असीम कृपा मिलती है।

इन रंगों के कपड़े और चूड़ियां पहनने से बचें

इस पावन दिन पर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से पूरी तरह बचना चाहिए। शास्त्रों में इन रंगों को पूजा-पाठ के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही काले रंग की चूड़ियां पहनने से भी बचना चाहिए। पूजा के समय हमेशा सुंदर और चमकीले रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए।

सही नियमों का ध्यान रखकर तैयार होने से मन में पवित्र विचार आते हैं। जो महिलाएं इन बातों का ध्यान रखती हैं, उनकी पूजा पूरी तरह सफल होती है। दिए गए नियमों के अनुसार सही रंग चुनकर पूजन करने से घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती है।

तीज की पूजा के लिए जरूरी सामग्री

सबसे पहले पूजा की मूल सामग्री खरीद लें, ताकि पूजा के समय किसी चीज की कमी न रहे। सामान्य तौर पर पूजा के लिए ये सामान उपयोगी हो सकते हैं:

पूजा की थाली

दीपक

रूई की बत्ती

घी या तेल

अगरबत्ती और धूप

कपूर

रोली या कुमकुम

हल्दी

अक्षत यानी चावल

मौली या कलावा

चंदन

फूल

माला

फल

नारियल

पान और सुपारी

लौंग और इलायची

कलश

साफ पानी

मिठाई या प्रसाद

इनमें से कौन-कौन सी चीजें आवश्यक हैं, यह आपके घर की पूजा परंपरा पर निर्भर कर सकता है। इसलिए परिवार के बड़े सदस्यों से पहले ही पूछ लेना बेहतर रहेगा।

माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा के लिए क्या खरीदें?

हरियाली तीज की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। इसलिए पूजा की तैयारी करते समय शिव-पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा, पूजा की चौकी और उन्हें अर्पित करने वाली सामग्री पहले से तैयार रखना अच्छा रहता है।

फूल

फल

अक्षत

रोली

चंदन

धूप

दीप

नैवेद्य

जैसी सामान्य पूजा सामग्री के अलावा स्थानीय परंपरा के अनुसार अन्य वस्तुएं भी शामिल की जा सकती हैं। अगर आपके परिवार में तीज की कोई विशेष पूजा विधि या सामग्री चली आ रही है, तो उसी को प्राथमिकता दें।

सुहाग और श्रृंगार का सामान खरीदना न भूलें

तीज के मौके पर सुहाग और श्रृंगार का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए पूजा सामग्री के साथ अपना श्रृंगार सामान भी पहले ही खरीद लेना चाहिए। आपकी शॉपिंग लिस्ट में ये चीजें शामिल हो सकती हैं,

हरी चूड़ियां

बिंदी

सिंदूर

मेहंदी

काजल

लिपस्टिक

नेल पेंट

गजरा

पायल

बिछिया

मंगलसूत्र

पारंपरिक आभूषण

हेयर एक्सेसरीज

नई दुल्हन के लिए पहली तीज पर शादी के गहनों में से कोई खास आभूषण पहनना भी एक खूबसूरत विकल्प हो सकता है।

पूजा विधि