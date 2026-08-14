Samay Raina FIR Case: समय रैना को सुप्रीम राहत! सभी FIR हुईं रद्द, अन्य 5 लोगों को भी मिली क्लीन चिट

Samay Raina FIR Case: सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत पांच आरोपियों के खिलाफ FIR रद्द कर दी. कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए उनके जागरूकता व सहायता प्रयासों की सराहना की, लेकिन बड़े मुद्दे पर सुनवाई जारी रखी.

Samay Raina FIR Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन समय रैना और चार अन्य के खिलाफ दर्ज सभी FIR को रद्द कर दिया. ये मामले उनके शो India’s Got Latent में दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़े थे.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे, ने ये फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि आरोपियों ने पहले दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और सहायता राशि जुटाने की दिशा में काम किया.

इन लोगों को मिली राहत

समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तनवर को भी इस मामले में राहत मिली है. अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त करते हुए संबंधित अन्य कार्यवाहियों को भी रद्द कर दिया.

कोर्ट ने प्रयासों की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य आरोपियों की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए किए गए प्रयासों की तारीफ की. पीठ ने कहा कि जब प्रयास ईमानदार हों तो उनके सही रिजल्ट सामने आने की संभावना रहती है.

अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि ये युवा काफी प्रतिभाशाली हैं और यदि उन्होंने अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगानी शुरू की है, तो उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है.

बड़े मुद्दे पर सुनवाई जारी रहेगी

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह खत्म नहीं किया है. अदालत अब ये विचार करेगी कि ऑनलाइन और मनोरंजन सामग्री में दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े संवेदनशील विषयों को लेकर बेहतर निगरानी और सावधानी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है.

इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों से भी सुझाव लिए जाएंगे. कोर्ट इस व्यापक मुद्दे पर आगे जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर सकता है.

क्या था पूरा विवाद?

India’s Got Latent का विवादित एपिसोड 14 नवंबर 2024 को रिकॉर्ड किया गया था और बाद में इसे प्रसारित किया गया. शो से जुड़े कुछ कलाकारों और मेहमानों पर अश्लील तथा कथित रूप से असंवेदनशील टिप्पणियां करने के आरोप लगे, जिसके बाद उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हुए.