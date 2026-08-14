Uttrakhand News: चमोली सुरंग हादसे में मृतकों की संख्या 7 हुई, 3 लोग अभी भी लापता, मौके पर मौजूद डीएम

उत्तराखंड के चमोली में हुए सुरंग हादसे में मृतकों की संख्या सात हो गई है। हादसे में तीन लोग लापता भी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। हादसा निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और धंसाव के कारण पानी और मलबा घुसने से हुआ।

Chamoli tunnel accident (आज समाज), चमोली: उत्तराखंड के चमोली में हुए सुरंग हादसे में मृतकों की संख्या सात हो गई है। हादसे में तीन लोग लापता भी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। हादसा निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और धंसाव के कारण पानी और मलबा घुसने से हुआ। घटनास्थल पर प्रशासन की ओर से बचाव अभियान जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता जताते हुए सभी एजेंसियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में हुआ हादसा

हादसा चमोली जिले के टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (THDC) की विष्णुगाड-पीपलकोटी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से हुई। हादसे के समय सुरंग में कुल 22 लोग मौजूद थे। जिनमें से तीन लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।

सुरंग में मौजूद थे 22 लोग

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एन के जोशी ने बताया कि हादसे के समय सुरंग में कुल 22 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रात भर चले बचाव अभियान में 19 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से सात की मौत हो गई और तीन लापता लोगों की तलाश जारी है।

घायलों के स्वास्थ्य पर नजर

अधिकारी ने बताया, ”भूस्खलन और भूधंसाव के कारण सुरंग के लगभग आधे हिस्से में मलबा और पानी भर गया था, जिससे वहां काम कर रहे लोग फंस गए थे। घायलों को उपचार के लिए गोपेश्वर स्थित जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग के दल उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रहे हैं।”

सुरंग में गए बचावकर्मी सुरक्षित

हादसे के संबंध में जिला प्रशासन ने बताया कि घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग के लिए सुरंग में गए छह बचावकर्मी सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), पुलिस और अन्य तकनीकी एवं विशेषज्ञ दल राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं।

घटनास्थल पर मौजूद डीएम

जिले के डीएम गौरव कुमार घटनास्थल पर मौजूद रहकर बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने लापता लोगों की तलाश के लिए सभी आवश्यक संसाधनों और तकनीकी सहायता का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।