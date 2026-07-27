Kriti Sanon Net Worth: आलीशान घर, एक से एक महंगी गाड़ियां…रियल लाइफ में करोड़ों की मालकिन हैं कृति सैनॉन; देखें नेटवर्थ

Kriti Sanon Net Worth | Kriti Sanon Birthday | Kriti Sanon Business: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस कृति सेनन का आज बर्थडे है. एक्ट्रेस की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, ऐसे में हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. आइए जानते हैं उनकी नेट वर्थ कितनी है और बिजनेस से लेकर सब कुछ.

Kriti Sanon Net Worth | Kriti Sanon Birthday | Kriti Sanon Business: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कृति सेनन आज अपना जन्मदिन (Kriti Sanon Birthday) मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके फैंस, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे और करीबी लोग सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. एक्टिंग के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली कृति आज सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बिजनेस और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी शानदार कमाई कर रही हैं. आइए जानते हैं उनकी कुल संपत्ति, फिल्मों की फीस, बिजनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़ी खास बातें.

कृति सेनन की कुल संपत्ति और फिल्मों की फीस (Kriti Sanon Net Worth)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृति सेनन की कुल संपत्ति लगभग ₹82 करोड़ से ₹100 करोड़ (Kriti Sanon Net Worth) के बीच आंकी जाती है. उनकी कमाई का मेन स्रोत फिल्में, विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्शन हाउस और अन्य व्यावसायिक निवेश हैं. बताया जाता है कि कृति किसी फिल्म के बजट और प्रोजेक्ट के लेवल के अनुसार ₹4 करोड़ से ₹11 करोड़ तक फीस चार्ज करती हैं. लगातार सफल फिल्मों और बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में शामिल कर दिया है.

साथ ही आज उनकी फिल्म मीमी को 5 साल भी पूरे हो गए हैं (5 Years of Kriti Sanon Mimi). ये फिल्म सिनेमाघरों में ज्यादा कमाई नहीं कर पाई फिर भी एक्ट्रेस को इस फिल्म से नेशनव अवॉर्ड मिला.

बिजनेस में भी मजबूत पहचान (Kriti Sanon Business)

कृति सेनन ने एक्टिंग के अलावा बिजनेस की दुनिया में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. उन्होंने अपना स्किनकेयर ब्रांड Hyphen Skincare शुरू किया है. इसके अलावा, अपनी बहन नुपुर सेनन के साथ मिलकर Blue Butterfly Films नाम का प्रोडक्शन हाउस भी संचालित करती हैं. इसके अलावा, उन्होंने Ms Taken Fashion Brand और The Tribe फिटनेस स्टार्टअप जैसे कई उभरते ब्रांड्स में निवेश किया है, जिससे उनकी आय के स्रोत और भी मजबूत हुए हैं.

आलीशान घर और शानदार कारों का कलेक्शन (Kriti Sanon House And Car Collection)

कृति सेनन फिलहाल मुंबई के जुहू इलाके में एक लग्जरी डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रहती हैं, जिसे उन्होंने कथित तौर पर एक्टर अमिताभ बच्चन से किराए पर लिया है. इसके अलावा, उन्होंने बांद्रा के पॉश इलाके पाली हिल में लगभग ₹78.20 करोड़ का एक डुप्लेक्स पेंटहाउस भी खरीदा है.

रियल एस्टेट में उनके निवेश में अलीबाग में खरीदी गई जमीन भी शामिल है. वहीं, उन्होंने हाल ही में अंधेरी स्थित अपने चार अपार्टमेंट बेचकर करीब 107 प्रतिशत का मुनाफा भी कमाया. अगर उनकी कारों की बात करें तो उनके गैराज में Mercedes Maybach GLS 600, Toyota Vellfire, Audi Q7 और BMW 3 Series जैसी कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

हालिया फिल्म और आगामी प्रोजेक्ट्स (Kriti Sanon Upcoming Projects)

वर्क फ्रंट की बात करें तो कृति सेनन हाल ही में निर्देशक होमी अदजानिया की फिल्म ‘Cocktail 2’ में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आई थीं। हालांकि फिल्म को रिलीज से पहले काफी चर्चा मिली, लेकिन रिलीज के बाद इसकी कहानी और प्रस्तुति को लेकर दर्शकों और समीक्षकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। अब फैंस उनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।