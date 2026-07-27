Guru Purnima 2026: 28 या 29 किस दिन पड़ रही है गुरु पूर्णिमा? यहां दूर करें कन्फ्यूजन

Guru Purnima 2026 | Guru purnima kab hai: सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का काफी महत्तव है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गुरु पूर्णिमा कब है और पूजा विधि क्या है.

Guru Purnima 2026 | Guru purnima kab hai: सनातन परंपरा में गुरु को ज्ञान, संस्कार और जीवन की सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक माना गया है. गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इसी गुरु-शिष्य संबंध के सम्मान और कृतज्ञता को समर्पित होता है. हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाने वाला ये उत्सव महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी फेमस है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है. इस दिन गुरु का सम्मान, पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा 2026 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व और पूजा की विधि.

गुरु पूर्णिमा 2026 की सही तिथि (Guru Purnima 2026 Date)

हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई, बुधवार को मनाई जाएगी. उदयातिथि के आधार पर इसी दिन व्रत, पूजा और गुरु वंदन का विशेष महत्व रहेगा.

पूर्णिमा तिथि

प्रारंभ: 28 जुलाई 2026, शाम 6:18 बजे

समापन: 29 जुलाई 2026, रात 8:05 बजे

व्रत एवं पूजन: 29 जुलाई 2026

स्नान और दान का शुभ मुहूर्त

गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है.

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:17 बजे से सुबह 4:59 बजे तक

गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? (Why Guru Purnima is Celebrated)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था. उन्होंने वेदों का विभाजन किया तथा महाभारत, ब्रह्मसूत्र और अनेक पुराणों की रचना कर भारतीय ज्ञान परंपरा को नई दिशा दी. इसी कारण उन्हें सनातन धर्म का प्रथम गुरु माना जाता है. उनकी स्मृति में ये पर्व व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है. इस अवसर पर शिष्य अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं.

गुरु पूर्णिमा का धार्मिक महत्व (Guru Purnima Importance)

सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है. गुरु ही व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और विवेक के प्रकाश की ओर ले जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि गुरु की कृपा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं, मन को सही दिशा मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है. इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा, सेवा और आशीर्वाद का विशेष महत्व बताया गया है.

गुरु पूर्णिमा 2026 की पूजा विधि (Guru Purnima Puja Vidhi)

गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा का संकल्प लें.

घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महर्षि वेद व्यास के चित्र या प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं.

यदि आपके गुरु उपस्थित हों तो उनके चरण स्पर्श कर रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प और माला अर्पित करें.

अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, फल, मिष्ठान तथा दक्षिणा भेंट करें.

गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके बताए आदर्शों का पालन करने का संकल्प लें.

यदि गुरु दूर हों, तो उनकी तस्वीर या स्मरण के माध्यम से श्रद्धापूर्वक ध्यान करें और मानसिक रूप से उनका पूजन करें.

गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का संदेश देने वाला पावन अवसर भी है.