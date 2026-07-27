भगवान विष्णु के चार महीने तक योग निद्रा में रहने की परंपरा को 'चातुर्मास' के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी (देवशयनी एकादशी) से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी (देवउठनी एकादशी) को जागते हैं।

Devshayani ekadashi 2026: भगवान विष्णु के चार महीने तक योग निद्रा में रहने की परंपरा को ‘चातुर्मास’ के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी (देवशयनी एकादशी) से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी (देवउठनी एकादशी) को जागते हैं। इस रिपोर्ट में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।

चातुर्मास 2026 की तारीख

चातुर्मास के शुरू होने की तारीख – देवशयनि एकादशी – 25 जुलाई, 2026

चातुर्मास समाप्ति की तारीख – देवउठनी एकादशी – 20 नवंबर, 2026

भगवान विष्णु क्यों जाते हैं योगनिद्रा में?

इस चार महीने की योग निद्रा से जुडी पौराणिक कथा के अनुसार, दैत्यराज बलि (प्रहलाद के पौत्र) अत्यंत पराक्रमी, दानवीर और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अपने तपोबल और पराक्रम से तीनों लोकों (स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल) पर अपना अधिकार कर लिया था। स्वर्ग पर बलि के अधिकार से चिंतित होकर देवराज इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे।

दो पग में नापा ब्रह्मांड

देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन (बौने ब्राह्मण) का अवतार लिया। राजा बलि उस समय एक महान यज्ञ करवा रहे थे। वामन देव बलि की यज्ञशाला में पहुंचे और दान में तीन पग भूमि मांगी। जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना आकार अत्यंत विशाल कर लिया।

पहला पग: पूरी पृथ्वी और नीचे के लोकों को नाप लिया।

दूसरा पग: पूरे स्वर्ग लोक और आकाश को नाप लिया।

अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर वामन देव के आगे झुका दिया और कहा, “हे प्रभु! तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए।”

बलि को दिया यह वरदान

भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति, सत्यनिष्ठा और दानवीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा, जिससे बलि पाताल लोक चले गए। भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि से वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने वरदान मांगा-

“हे प्रभु! आप सदैव मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। मैं जब भी आंखें खोलूं, मुझे आपके ही दर्शन हों।”

अपने भक्त के वश में होकर भगवान विष्णु ने पाताल लोक में रहना स्वीकार कर लिया।

भगवान विष्णु ने बनाई व्यवस्था

जब भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक चले गए, तो माता लक्ष्मी और समस्त देवता चिंतित हो गए। तब माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके पाताल लोक पहुंचीं और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने उन्हें अपनी बहन स्वीकार किया और बदले में मनचाहा उपहार मांगने को कहा।

माता लक्ष्मी ने अपने वास्तविक रूप में आकर बलि से भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लौटने का वचन मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी जी की बात मान ली, लेकिन वह दुखी हो गए। भगवान विष्णु अपने भक्त बलि को निराश नहीं करना चाहते थे। इसलिए, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई-

भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे हर साल आषाढ़ एकादशी से कार्तिक एकादशी तक के चार महीने (चातुर्मास) पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल/अतिथि के रूप में योग निद्रा में बिताएंगे। शेष आठ महीने वे वैकुंठ में निवास करेंगे।

विष्णु की अनुपस्थिति में शिव चलाते हैं सृष्टि

जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तब इस दौरान सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं। इसीलिए चातुर्मास के शुरुआती महीने (सावन) में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है।

देवशयनी एकादशी का महत्व

देवशयनी एकादशी के नाम से ही स्पष्ट है कि देव के शयन का समय। देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी (देवोत्थान एकादशी) तक श्री हरि विष्‍णु आराम करते हैं। यही वजह है कि भगवान की गैर-मौजूदगी में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों विवाह संस्कार, संस्कार, गृह प्रवेश आदि की मनाही होती है। हालांकि पूजन, अनुष्ठान, मरम्मत करवाए गए घर में गृह प्रवेश, वाहन व आभूषण खरीदी जैसे काम किए जा सकते हैं।

नहीं होते हैं ये शुभ कार्य

इन चार महीनों में शादी-विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, क्योंकि इन शुभ कार्यों के फलदाता ( भगवान विष्णु) योग निद्रा में होते हैं।