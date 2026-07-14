Agra Fridge Shivling: फ्रिज बना मंदिर, खोलते ही दिखी शिवलिंग; मत्था टेकने उमड़ पड़ी भीड़, देखें वायरल Video

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Sanskriti Jaipuria
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Agra Fridge Shivling Viral Video: आगरा के एक घर में फ्रिज के अंदर बनी बर्फ के शेप की शिवलिंग जैसी दिखने पर चर्चा में आ गई. लोगों ने पूजा की, जबकि कुछ इसे नार्मल बर्फ जमने की प्रक्रिया बता रहे हैं. देखें वायरल वीडियो-
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Agra Fridge Shivling: आगरा के एक घर में रखे फ्रिज के अंदर बने एक नेचुरल बर्फ के शेप इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए है. परिवार के सदस्यों ने जब इस संरचना को देखा तो उन्हें ये भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग जैसी दिखाई दी. इसके बाद ये खबर धीरे-धीरे आसपास के इलाकों में फैल गई और लोगों में इसे देखने की उत्सुकता बढ़ने लगी.

स्थानीय लोगों के अनुसार, फ्रिज के अंदर बने इस शेप को देखने के लिए पड़ोसियों और अन्य लोगों का आना शुरू हो गया. कई श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव से जुड़ा चमत्कार मानते हुए पूजा-अर्चना की. कुछ लोगों ने जलाभिषेक किया और ‘हर हर महादेव’ के जयकारे लगाए, जिससे एक सामान्य घर कुछ समय के लिए भक्ति स्थल जैसा नजर आने लगा.

अमरनाथ की शिवलिंग से हो रही तुलना

ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब वार्षिक अमरनाथ यात्रा भी चल रही है. इसी वजह से कई लोग आगरा के इस बर्फीले शेप की तुलना अमरनाथ गुफा में बनने वाले प्राकृतिक हिम शिवलिंग से कर रहे हैं. हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच किसी आधिकारिक या धार्मिक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है.

ये देखें वायरल वी़डियो-  https://x.com/Rudhrayadav001/status/2076728481367695391?s=20

आस्था और विज्ञान के बीच शुरू हुई चर्चा

इस बर्फ की आकृति को लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है. जहां कुछ लोग इसे भगवान शिव का संकेत और आस्था से जुड़ा विषय मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे फ्रिज के अंदर तापमान कम होने की वजह से जमना बता रहे हैं.

ये घटना एक बार फिर आस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच चर्चा का कारण बन गई है. लोग अपनी-अपनी मान्यताओं और सोच के आधार पर इस आकृति को अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

बर्फ से बनी इस शेप की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जाने लगे, जिसके बाद लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई. अब ये घर स्थानीय लेवल पर आकर्षण का केंद्र बन गया है, जहां श्रद्धालुओं के साथ-साथ इसे देखने के लिए उत्सुक लोग भी पहुंच रहे हैं.