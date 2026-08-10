Akanksha Chamola: अपना इंस्टा यूजरनेम बदलना चाहती हैं आकांक्षा चमोला? क्या तलाक है इसकी वजह, ITV पर किया खुलासा

We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026: आकांक्षा चमोला ने ‘We Women Want Conclave 2026’ में गौरव खन्ना से तलाक की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि दोनों 18 महीने से अलग रह रहे हैं और अब कानूनी तौर पर अलग होने का फैसला लिया है.

We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026: नई दिल्ली में 10 अगस्त को आयोजित ‘We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026’ में महिलाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. राजनीति, सिनेमा, खेल, हेल्थकेयर और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इसी दौरान एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) भी मंच पर पहुंचीं और एंकर उदय के साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बातचीत की.

‘लॉकअप’ के बाद अब दिख रही है मेरी असली पर्सनैलिटी

आकांक्षा चमोला का मंच पर एंकर उदय ने स्वागत किया. बातचीत के दौरान उन्होंने अपने करियर और रियलिटी शो ‘लॉकअप’ के एक्सपीरिएंस पर बात की. आकांक्षा ने कहा कि अपने करियर में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन रियलिटी शो में लोगों को उनका एक अलग और असली रूप देखने को मिला.

जब उदय ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने ‘लॉकअप’ में इसलिए हिस्सा लिया था ताकि लोग उन्हें एक कलाकार के तौर पर और ज्यादा जान सकें, तो आकांक्षा ने कहा कि ‘हां, क्यों नहीं.’ उनके मुताबिक, अब तक लोग उन्हें अलग-अलग किरदारों में देखते आए हैं, जबकि रियलिटी शो के जरिए उनकी असली पर्सनैलिटी सामने आई. उन्होंने कहा कि वह लोगों की राय और जजमेंट से डरती नहीं हैं और अपनी बात खुलकर रखना पसंद करती हैं.

यूजरनेम बदलना चाहती हैं आकांक्षा

बातचीत में सोशल मीडिया को लेकर भी सवाल हुआ. उदय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जिस तरह लोगों के मन में मेटा को लेकर कई सवाल होते हैं, उसी तरह आज आकांक्षा के सामने भी एक सवाल है- वो अपना सोशल मीडिया यूजरनेम कब बदलेंगी?

इस पर आकांक्षा ने बताया कि जब किसी अकाउंट को ऑर्गेनिक तरीके से ब्लू टिक मिलता है और वो पेड Meta Verified नहीं होता, तो यूजरनेम बदलना काफी मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि वो अपना नाम बदलना चाहती हैं और अगर इस मामले में कोई उनकी मदद कर सकता है तो उन्हें जरूर बताए, क्योंकि वो काफी समय से इसके लिए इंतजार कर रही हैं.

गौरव खन्ना से तलाक पर बोलीं- ‘हां, ये हो रहा है’

इसके बाद उदय ने सीधे आकांक्षा से पूछा कि क्या यूजरनेम बदलने की वजह उनके पति गौरव खन्ना से तलाक है? क्या दोनों अलग होने जा रहे हैं? इस सवाल पर आकांक्षा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, “हां, ये हो रहा है.” आकांक्षा ने बताया कि उनके और गौरव के बीच अलग होने की प्रक्रिया ‘लॉकअप’ में जाने से पहले ही शुरू हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि गौरव के ‘खतरों के खिलाड़ी’ में जाने से पहले भी दोनों के बीच ये बात चल रही थी. हालांकि, काम और व्यस्त शेड्यूल की वजह से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोनों को समय नहीं मिल पाया.

आकांक्षा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि लोगों को अक्सर लगता है कि एक्टर्स की जिंदगी बहुत आसान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. जब दो लोग अपने काम को लेकर संघर्ष कर रहे हों और दोनों के शेड्यूल लगातार व्यस्त हों, तो निजी जिंदगी के फैसलों के लिए भी समय निकालना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने साफ किया कि तलाक का फैसला लिया जा चुका है और दोनों कानूनी तौर पर अलग होने की प्रक्रिया में हैं.

‘हम 18 महीने से अलग रह रहे थे’

बातचीत में उदय ने आकांक्षा से पूछा कि उन्होंने ‘लॉकअप’ में करीब एक साल से अलग रहने की बात कही थी, जबकि गौरव ने ‘बिग बॉस’ में इस बारे में ज्यादा बात नहीं की. इस पर आकांक्षा ने साफ किया कि उन्होंने शो में बताया था कि दोनों 18 महीने से अलग रह रहे थे. हालांकि, कानूनी तौर पर अलग होने का फैसला ‘लॉकअप’ में जाने से करीब दो महीने पहले लिया गया था.

आकांक्षा के मुताबिक, दोनों ने करीब 18 महीने तक ये समझने की कोशिश की कि क्या उनका रिश्ता आगे चल सकता है. जब उन्हें लगा कि चीजें काम नहीं कर रही हैं, तब उन्होंने कानूनी रूप से अलग होने का फैसला लिया.

साड़ी पहनने का मौका नहीं छोड़तीं आकांक्षा

बातचीत के आखिर में उदय ने आकांक्षा से उनके फैशन और ट्रेडिशनल लुक को लेकर भी सवाल किया. इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद है, खासकर जब कोई खास मौका हो. उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे अवसरों का इंतजार रहता है, जब वह साड़ी पहन सकें. कार्यक्रम में अपने लुक को लेकर भी आकांक्षा काफी उत्साहित नजर आईं और उन्होंने अपनी PR टीम से कहा कि उन्हें आज का लुक काफी पसंद आ रहा है.