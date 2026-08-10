Himachal Monsoon Update : बारिश, बाढ़, भूस्खलन से हिमाचल बेहाल, 124 सड़कें बंद, कनेक्टिविटी प्रभावित, स्थानीय लोग व पर्यटक परेशान 

हिमाचल प्रदेश पर मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। इसी के चलते प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रहीं हैं। इन्हीं के चलते वर्तमान में भी प्रदेश की 124 सड़कें बंद हैं। 17 पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं बाधित हैं और 255 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं।

प्रदेश की 17 पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं बाधित, 255 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित

Himachal Monsoon Update (आज समाज), शिमला : हिमाचल प्रदेश में हर साल की तरह इस बार भी मानसून सीजन के दौरान बादल खूब बरस रहे हैं। भारी बारिश के साथ, बादल फटना, बाढ़ और भूस्खलन के भी मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश में न केवल बड़े स्तर पर जनहानि हुई है। बल्कि प्राइवेट और सरकार संपत्ति को भी करोड़ों रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है।

वर्तमान मानसून सीजन में हुए नुकसान संबंधी जानकारी देते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) की 10 अगस्त सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बारिश के कारण 124 सड़कें बंद हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 17 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हैं। एक दिन पहले शाम की रिपोर्ट में 118 सड़कें, तीन बिजली ट्रांसफार्मर और 18 पेयजल योजनाएं प्रभावित थीं।

बारिश, बाढ़ से मंडी को सबसे ज्यादा नुकसान

जिला स्तर पर सबसे ज्यादा प्रभाव मंडी में दर्ज किया गया है। यहां विभिन्न उपमंडलों में कुल 51 सड़कें बंद हैं। इनमें सराज में 34, थलौट में 10, सुंदरनगर में एक, जोगिंद्रनगर में एक, पधर में चार और धर्मपुर में एक सड़क शामिल है। बिजली व्यवस्था पर भी मंडी में बड़ा असर पड़ा है और कुल 245 डीटीआर (डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर) बाधित बताए गए हैं।

कुल्लू प्रदेश का दूसरा सबसे प्रभावित जिला

कुल्लू जिले में 39 सड़कें बंद हैं। इनमें बंजार की 12, कुल्लू की 15, आनी की चार और निरमंड की आठ सड़कें शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट में कुल्लू में बिजली ट्रांसफार्मर या पेयजल योजनाओं के बाधित होने की संख्या दर्ज नहीं की गई है।

शिमला में सबसे ज्यादा पेयजल योजनाएं प्रभावित

राजधानी शिमला जिले में 13 सड़कें बंद हैं। ठियोग में दो, रामपुर में आठ, चौपाल में दो और सुन्नी में एक सड़क बाधित है। बिजली व्यवस्था में तीन डीटीआर प्रभावित बताए गए हैं। इसके साथ ही जिले में 12 पेयजल आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं, जिनमें ठियोग की एक, रामपुर की नौ और चौपाल की दो योजनाएं शामिल हैं।

इन जिलों में भी हुआ बारिश, बाढ़ से नुकसान

चंबा में सात, कांगड़ा में पांच, किन्नौर में चार, सिरमौर में छह और ऊना में तीन सड़कें बंद हैं। हमीरपुर में पांच बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जबकि सिरमौर में तीन डीटीआर बाधित हैं।