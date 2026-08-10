Punjab Weather : बीता जा रहा मानसून, पंजाब में नहीं बरस रहे बदरा, अभी तक सामान्य से 30 फीसदी कम बारिश

पंजाब में इस बार मानसून सामान्य से काफी कम बरस रहे हैं। आधे से ज्यादा मानसून सीजन निकल चुका है जबकि मानसून बारिश अभी भी सामान्य से 30 प्रतिशत कम है।

मौसम विभाग ने दो दिन के बाद अच्छी बारिश की जताई संभावना, प्रदेश में 36 डिग्री तक पहुंचा तापमान

Punjab Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में मानसून सीजन के दौरान काफी कम बारिश हुई है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही यह चेतावनी जारी कर दी थी कि इस साल मानसून पर अल नीनो का असर साफ दिखाई देगा और मानसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश होगी। पंजाब के लिए मौसम विभाग की यह चेतावनी अभी तक स्टीक बैठ रही है।

आधे से ज्यादा मानसून सीजन बीत जाने के बाद भी प्रदेश में सामान्य से करीब 30 प्रतिशत कम बारिश हुई है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ मौसम विभाग ने जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार आज और कल मानसून सुस्त रहेगा। इसी के चलते प्रदेश में बारिश की ज्यादा गतिविधि दिखाई नहीं देगी। इसके बाद 12 व 13 अगस्त को कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

रविवार को धूप और गर्मी ने किया बेहाल

रविवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई। आसमान साफ रहा और धूप खिलने से तापमान में भी तेजी आई। जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले औसतन 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। श्री आनंदपुर साहिब में भी 36 डिग्री तापमान दर्ज हुआ।

लुधियाना में 35.4, पटियाला में 35.1, पठानकोट में 35.5, जालंधर में 35.5, होशियारपुर में 33.6, अमृतसर में 31.3 और बठिंडा में 32 डिग्री तापमान रहा। वीरवार को फिर पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बारिश की संभावना के संकेत मिल रहे हैं। यानी दो दिन अपेक्षाकृत सुस्त रहने के बाद सप्ताह के मध्य से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है।

खरीफ फसलों के लिए जरूरी है अच्छी बारिश

पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और यहां पर खरीफ सीजन में बड़े भूभाग पर धान की रोपाई की जाती है। धान की बंपर पैदावार के लिए अच्छे मानसून और बारिश की बहुत जरूरत है। यदि मानसून सीजन के दौरान अच्छी मात्रा में बारिश होती है तो इससे न केवल धान की बंपर पैदावार में मदद मिलती है बल्कि भूजल पर दबाव भी कम होता है।