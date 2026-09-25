504 करोड़ के कथित बैंक घोटाले में 6 IAS अफसरों पर CBI की चार्जशीट, सरकारी फंड के निवेश पर उठे सवाल

By
Viplove Kumar
-
0
3
हरियाणा के सरकारी विभागों से जुड़े कथित बैंक घोटाले में CBI ने छह IAS अधिकारियों समेत 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
Haryana IDFC Bank Scam
504 करोड़ के कथित बैंक घोटाले में 6 IAS अफसरों पर CBI की चार्जशीट, सरकारी फंड के निवेश पर उठे सवाल

चंडीगढ़. 504 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले को लेकर पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है. हरियाणा के सरकारी विभागों से जुड़े कथित बैंक घोटाले में CBI ने छह IAS अधिकारियों समेत 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में सरकारी पैसे को IDFC First Bank और AU Small Finance Bank की चुनिंदा ब्रांच में ट्रांसफर करने का गंभीर आरोप है. इन पैसों को निवेश प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और कथित तौर पर बैंक अधिकारियों से अनुचित लाभ लेने के आरोपों की जांच की गई है.

सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है इसमें IAS अधिकारी साकेत कुमार, राम कुमार सिंह, पंकज अग्रवाल, प्रदीप कुमार, विनीत गर्ग और मोहम्मद शाइन के नाम शामिल हैं. CBI का आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने आठ सरकारी विभागों और संस्थाओं के फंड को निर्धारित बैंकों से हटाकर चुनिंदा शाखाओं में पहुंचाया गया. इसमें सरकारी कर्मचारियों के बीच कथित मिली भगत थी. रकम को अलग अलग ब्रांच के जरिए आगे ट्रांसफर करने और कथित तौर पर कैश में बदलने की बात भी चार्जशीट में लिखी गई है.

पंकज अग्रवाल पर कथित अनुचित लाभ लेने का आरोप

तत्कालीन स्कूल शिक्षा आयुक्त एवं सचिव और बाद में कृषि विभाग के प्रधान सचिव रहे. चार्जशीट में पंकज अग्रवाल को लेकर बैंक अधिकारी रिभव ऋषि से कथित तौर पर अनुचित लाभ मिलने का उल्लेख है. जांच एजेंसी ने होटल में आयोजित कथित पार्टियों पर किए गए खर्च और होटल बुकिंग से जुड़े लेनदेन की भी जांच की है. CBI के अनुसार इस दौरान जो भी पैसे खर्च किए गए थे उसका भुगतान बैंक अधिकारी ने किए थे.

साकेत कुमार पर बैंक खाते खुलवाने का आरोप

विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव रहे, साथ ही एचपीजीसीएल के एमडी का अतिरिक्त प्रभार. CBI ने साकेत कुमार की भूमिका सरकारी विभाग के बैंक खाते IDFC First Bank में खोले जाने और फंड ट्रांसफर किए जाने में उल्लेख किया है. चार्जशीट के अनुसार पंचायत विभाग के खाते से जुड़े लेनदेन में करीब 48.90 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

आरके सिंह के खिलाफ नकद भुगतान का दावा

पंचकूला नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त. चार्जशीट के मुताबिक 11 जनवरी 2026 को घर पर 50 लाख रुपये पहुंचाए गए. आरोप है कि 22 जनवरी को दिल्ली में उनके बेटे प्रशांत सिंह को तीन किश्तों में 2 करोड़ रुपये दिए गए. पहचान के लिए 10 रुपये के नोट के नंबर का मिलान किए जाने का उल्लेख. अलग-अलग ब्याज दरों के बावजूद आईडीएफसी बैंक में एफडी कराने का आरोप. कोटेशन मांगने वाले सेक्शन ऑफिसर को डांटने और बाद में हटाने का भी उल्लेख. कालका नगर परिषद का बैंक खाता करीब 30 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ सेक्टर-32 शाखा में खुलवाने का आरोप.

विनीत गर्ग और प्रदीप कुमार पर निवेश प्रक्रिया को लेकर आरोप

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष. चार्जशीट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इनवेस्टमेंट के लिए कथित तौर पर प्राथमिकता दी गई. जो सिफारिश 25-25 करोड़ रुपये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी के लिए आई थी इसको बदल दिया गया. इसे 50 करोड़ रुपये आईडीएफसी में लगाया गया. आईसीआईसीआई से 3.50 करोड़ रुपये निकालकर आईडीएफसी में जमा कराने के मौखिक निर्देश का आरोप. CBI ने 50-50 ग्राम के दो सोने के सिक्के उनके घर पहुंचाए जाने के आरोप की भी जांच की. इसके समर्थन में कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों का उल्लेख.

मोहम्मद शाइन पर 50 करोड़ के निवेश से जुड़ा आरोप

HPGCL के तत्कालीन एमडी एवं अध्यक्ष मोहम्मद शाइन के संबंध में CBI ने IDFC First Bank में 50 करोड़ रुपये जमा कराने की प्रक्रिया में कथित भूमिका का उल्लेख किया है। एजेंसी के अनुसार, सरकारी फंड के बैंक खाते और निवेश से जुड़े फैसलों की जांच में उनकी भूमिका सामने आई।

CBI ने मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी धन के आपराधिक दुरुपयोग, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार से जुड़े प्रावधान लगाए हैं। हालांकि, ये सभी आरोप चार्जशीट में जांच एजेंसी के आरोप हैं; आरोपियों का दोष अदालत में साबित होना बाकी है। इस मामले में अब तक कुल 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और CBI के मुताबिक 26 गिरफ्तारियां हुई हैं.

  • TAGS

  • No tags found for this post.