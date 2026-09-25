दिल्ली के अलीपुर में खौफनाक वारदात, मुखमेलपुर गांव में पत्नी ने पति को बेरहमी से पीटा, इलाज के दौरान MCD कर्मचारी की मौत

By
Viplove Kumar
-
0
6
परिवार से मिली जानकारी के अनुसार रवि और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था. दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था.
Sonipat Crime News, Six-Year-Old Girl Death, Haryana Crime News, Sonipat Police, Sonipat Girl Murder Case, Child Murder Case, सोनीपत क्राइम न्यूज, हरियाणा क्राइम न्यूज, सोनीपत में बच्ची की हत्या, हरियाणा क्राइम
अलीपुर में घरेलू कलह का खूनी अंत, पत्नी की पिटाई के बाद MCD कर्मचारी की मौत

नई दिल्ली. दिल्ली के बाहरी उत्तर जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र के मुखमेलपुर गांव से घरेलू कलह से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है. आरोप है कि बीती रात पति-पत्नी के बीच विवाद के दौरान पत्नी ने अपने पति की पिटाई कर दी। देर रात पति की मौत हो गई. मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई है, जो दिल्ली नगर निगम यानी MCD में कार्यरत था. घटना की सूचना मिलने के बाद अलीपुर थाना पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है.

परिवार से मिली जानकारी के अनुसार रवि और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था. दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था. मृतक के बेटे और उसके सगे भाई ने पुलिस को बताया कि बीती रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि इसी दौरान पत्नी ने रवि की बुरी तरह पिटाई कर दी. इसके बाद देर रात रवि की मौत हो गई.

FSL टीम ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य, हिरासत में पत्नी

घटना की सूचना मिलते ही अलीपुर थाना पुलिस के साथ FSL की टीम भी मुखमेलपुर गांव स्थित घटनास्थल पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने घर के अंदर से फिंगरप्रिंट समेत अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस और FSL की जांच का उद्देश्य घटना की परिस्थितियों और मौत से जुड़े साक्ष्यों को स्पष्ट करना है.पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. रवि के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है. पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारण का पता चल सकेगा.

जांच के बाद साफ होगी घटना की पूरी तस्वीर

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल से जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों, परिजनों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद मुखमेलपुर गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है.

  • TAGS

  • No tags found for this post.

Previous article504 करोड़ के कथित बैंक घोटाले में 6 IAS अफसरों पर CBI की चार्जशीट, सरकारी फंड के निवेश पर उठे सवाल
Viplove Kumar
Viplove Kumar
खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।