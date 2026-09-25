Himachal News: चार महीने बाद बदला ठाकरी मट्टी पंचायत प्रधान का चुनाव परिणाम, भारती ठाकुर 44 वोट से जीतीं

सलूणी विकासखंड की ठाकरी मट्टी पंचायत में प्रधान पद के चुनाव का परिणाम करीब चार महीने बाद बदल गया है. जिस प्रत्याशी ने पहले जीत हासिल की थी वो दोबारा कराए गए मतगणना में पिछड़ गई जबकि दूसरे नंबर के प्रत्याशी ने जीत हासिल की.

सलूणी. देश में जहां एक तरफ पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक लोकतंत्र की गजब मिसाल देखने को मिली. सलूणी विकासखंड की ठाकरी मट्टी पंचायत में प्रधान पद के चुनाव का परिणाम करीब चार महीने बाद बदल गया है. जिस प्रत्याशी ने पहले जीत हासिल की थी वो दोबारा कराए गए मतगणना में पिछड़ गई जबकि दूसरे नंबर के प्रत्याशी ने जीत हासिल की. चुनाव के बाद हुई दोबारा मतगणना में पहले विजेता घोषित की गईं संतोष कुमारी को दूसरे स्थान पर रही भारती ठाकुर ने पछाड़कर जीत हासिल की.

कमाल की बात यह है कि चार महीने पहले जो नतीचे आए थे यह उसके उलट है. पंचायत चुनाव की मतगणना इससे पहले मई में की गई थी. चुनाव की रिकाउंटिंग में भारती ठाकुर को 601 वोट वहीं दूसरी तरफ संतोष कुमारी के खाते में सिर्फ 557 मत पाए गए. इस तरह भारती ठाकुर ने 44 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. उन्हें नया पंचायत प्रधान घोषित किया गया.

चुनाव के बाद बदल गया पूरा परिणाम

इस साल 26 मई को हुई मूल मतगणना में नतीजा संतोष कुमारी के पक्ष में रहा था तब उनको 597 वोट मिले थे. दूसरी तरफ भारती ठाकुर के खाते में 561 मत आए थे. उस समय संतोष कुमारी को 36 वोटों के अंतर से विजेता घोषित किया गया था. जो मतगणना की गई थी उसमें पांच वोट अवैध पाए गए थे. चार ऐसे मतदाता थे जिन्होंने नोटा का विकल्प चुना था. परिणाम से असंतुष्ट भारती ठाकुर ने इसके बाद एसडीएम सलूणी के समक्ष चुनाव याचिका दायर की.

एसडीएम के निर्देश पर हुई रिकाउंटिंग

इस मामले में चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए एसडीएम ने दोबारा मतगणना कराए जाने के निर्देश दिए थे. निर्धारित प्रक्रिया के तहत बीडीओ सलूणी कंवर सिंह की मौजूदगी में मतों की दोबारा गिनती करवाई गई. जो रिकाउंटिंग कराई गई उसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था. इसमें सीडीपीओ, एसईपीओ और जेई को शामिल किया गया था. रिकाउंटिंग में सामने आए आंकड़ों के अनुसार भारती ठाकुर को 601 और संतोष कुमारी को 557 वोट मिले. इसके आधार पर भारती ठाकुर को 44 मतों से विजेता घोषित किया गया.

संतोष कुमारी ने रिकाउंटिंग पर उठाए सवाल

मई में कराई गई मतगणना ने विजेता घोषित की गई संतोष कुमारी ने दोबारा कराए गए इस मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जिस दिन रिकाउंटिंग की गई थी उस दिन वो मौके पर मौजूद नहीं थीं. यहां तक की उनकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं था. संतोष कुमारी ने रिकाउंटिंग की प्रक्रिया पर संदेह जताते हुए कहा है कि वह अपने पक्ष को लेकर हाई कोर्ट का रुख करेंगी. अब पंचायत प्रधान पद के बदले हुए परिणाम के बाद अगली कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर है. यदि मामला न्यायालय तक जाता है तो अंतिम स्थिति आगे होने वाली न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी.