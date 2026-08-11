सीरिया एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति अशर अल-असद और उनके चचेरे भाई अतेफ नजीब को मौत की सजा सुनाई है। नजीब दारा प्रांत के पूर्व सुरक्षा अधिकारी रह चुके हैं। सीरियाई गृहयुद्ध को भड़काने वाले मामले में दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है।

Assad sentenced to death: सीरिया एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति अशर अल-असद और उनके चचेरे भाई अतेफ नजीब को मौत की सजा सुनाई है। नजीब दारा प्रांत के पूर्व सुरक्षा अधिकारी रह चुके हैं। सीरियाई गृहयुद्ध को भड़काने वाले मामले में दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है।

BREAKING: Ousted Syrian President Bashar Assad and his brother have been sentenced to death in absentia for crimes against humanity and war crimes. https://t.co/Mn9ehVsauD — The Associated Press (@AP) August 11, 2026

सुनियोजित हत्या का दोषी माना

दमिश्क की एक क्रिमिनल कोर्ट ने मंगलवार को असद को सुनियोजित हत्या का दोषी माना, जबकि नजीब को सुनियोजित हत्या के साथ-साथ उत्पीड़न का भी दोषी ठहराया। कोर्ट ने पाया कि असद की सरकार द्वारा दारा प्रांत में साल 2011 में किए गए अपराध मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आते हैं।

फिलहाल रूस में हैं असद

कोर्ट ने गृह युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए बशर अल-असद को उनकी गैर-मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई। बशर अल-असद ने 24 सालों तक सीरिया पर शासन किया था। दिसंबर 2024 में इस्लामी ताकतों के दमिश्क के करीब पहुंचने के बाद बशर अल-असद अपने परिवार के साथ रूस भाग गए थे और तब से वहीं हैं।

13 साल तक चला था गृह युद्ध

सीरिया में चले 13 सालों के गृह युद्ध में लगभग पांच लाख लोग मारे गए थे और लाखों लोग विस्थापित हुए। सीरिया का बुनियादी ढांचा बर्बाद हो चुका है।