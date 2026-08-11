Himachal CM News : अगले चार दिन शिमला सचिवालय में नहीं मिलेंगे सीएम सुक्खू, जानिए सीएम का क्या है प्लान, कहां पर रहेंगे, क्या करेंगे

सीएम आॅफिस ने जारी किया आने वाले चार दिनों का टूर कार्यक्रम
Himachal CM News (आज समाज), शिमला : हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले चार दिन शिमला सचिवायल में नहीं मिलेंगे। यह सब स्वास्थ्य या फिर किन्हीं अन्य नीजि कारणों के चलते नहीं हुआ है बल्कि सीएम चार दिन तक लगातार शिमला से बाहर रहकर प्रदेश के अन्य हिस्सों का दौरा करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि सीएम कल से हमीरपुर और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी टूर प्रोग्राम के मुताबिक सीएम सुक्खू 12 अगस्त को शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए घुमारवीं पहुंचेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से धरसानी जाएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि वितरण एवं मत्स्य सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद हमीरपुर पहुंचेंगे।
राज्य अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला कृषि परिसर का उद्घाटन
13 अगस्त को मुख्यमंत्री हमीरपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह राज्य अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला कृषि परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद हमीरपुर आईएसबीटी पहुंचकर एचआरटीसी की 35 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वह एनएससीबीएम सरकारी कॉलेज हमीरपुर में कॉलेज लाइब्रेरी में टैब का अनावरण करेंगे।
घुमारवी में वन महोत्सव में शामिल होंगे
14 अगस्त को मुख्यमंत्री सुक्खू हमीरपुर से घुमारवीं के निहारी पहुंचेंगे। यहां वह राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद घुमारवीं के दढ़ोल स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री यहां विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बाद वह घुमारवीं स्थित ऌढ ढहऊ रेस्ट हाउस जाएंगे और यहीं रात का ठहराव होगा।
15 अगस्त को बड़सर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस
15 अगस्त को मुख्यमंत्री हमीरपुर के बड़सर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सुबह घुमारवीं से बड़सर पहुंचने के बाद वह सरकारी बॉयज स्कूल बरसर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री बम्बलू हेलीपैड बरसर से हेलीकॉप्टर के जरिए जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट शिमला लौटेंगे।
ये भी पढ़ें : Himachal Monsoon Update : हिमाचल में आफत बनकर बरस रहा मानसून, 250 सड़कें बाधित, बारिश, भूस्खलन से तबाही, 155 की मौत