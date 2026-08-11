Surya Grahan 2026 Do’s and Don’ts: सूर्य ग्रहण के दिन इन कामों से बचें! जानिए क्या करें और क्या बिल्कुल न करें?

Surya Grahan 2026 Do’s and Don’ts: कल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. इस अगस्त के महीने में दो ग्रहण पड़ेंगे. आइए जानते हैं कि ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

साल 2026 का सूर्य ग्रहण कल यानी 12 अगस्त, बुधवार को होने वाला है. ऐसे खगोलीय घटनाक्रम को देखने के लिए आसमान पर नजर रखने वाले लोगों और खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों में काफी उत्साह रहता है. ग्रहण के दौरान कई लोग इसे देखने की तैयारी करते हैं, जबकि भारतीय परंपरा में इस समय को लेकर कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं.

अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, तो नीचे दी गई बातों को आसान भाषा में समझ सकते हैं.

सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें?

घर के अंदर रहने की मान्यता- परंपरागत मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय घर के अंदर रहना बेहतर माना जाता है. हालांकि, अगर आप ग्रहण देखना चाहते हैं तो आंखों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें.

ध्यान और मेडिटेशन करें- कई लोग ग्रहण के समय ध्यान, योग या मेडिटेशन करना पसंद करते हैं. इससे मन को शांत रखने और सकारात्मक महसूस करने में मदद मिल सकती है.

खाने-पीने की चीजों को ढककर रखें- भारतीय परंपरा में ग्रहण के दौरान भोजन में तुलसी के पत्ते या कुशा रखने की बात कही जाती है. इसे धार्मिक मान्यता के तौर पर देखा जाता है, वैज्ञानिक रूप से इसकी जरूरत साबित नहीं हुई है.

धार्मिक पुस्तकें पढ़ें- धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग ग्रहण के समय पूजा-पाठ या धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुभ मानते हैं. आप इस समय का इस्तेमाल शांतिपूर्वक पढ़ने या प्रार्थना करने में कर सकते हैं.

मंत्रों का जाप करें- कई परिवारों में सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करने की परंपरा है. इसे मन को एकाग्र करने और आध्यात्मिक शांति पाने का तरीका माना जाता है.

सूर्य ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?

ग्रहण के समय सोने से बचें- धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के दौरान सोना सही नहीं माना जाता. हालांकि, ऐसा करने से स्वास्थ्य को नुकसान होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

खाना छोड़ना जरूरी नहीं है- कुछ परंपराओं में ग्रहण के दौरान भोजन न करने की सलाह दी जाती है. लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए ऐसा करना वैज्ञानिक रूप से जरूरी नहीं है. बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को बिना चिकित्सकीय सलाह के भोजन या पानी नहीं छोड़ना चाहिए.

चाकू या ब्लेड जैसी चीजों से बचने की मान्यता- पारंपरिक मान्यताओं में ग्रहण के समय सुई, चाकू, ब्लेड या कटर जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करने की बात कही जाती है.

भगवान की मूर्तियों को न छूने की परंपरा- कुछ धार्मिक परंपराओं में ग्रहण के दौरान मंदिर या घर में रखी मूर्तियों को छूने से बचने की सलाह दी जाती है. ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा करने और मूर्तियों को स्पर्श करने की परंपरा भी कई घरों में निभाई जाती है.

शराब से दूरी रखें- ग्रहण के समय शराब से दूर रहने की सलाह दी जाती है. वैसे भी शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इससे बचना बेहतर है.