US Iran War: क्या खत्म हो रही अमेरिका की मिसाइलें, ईरान पर सबसे बड़े हमले से पीछे हटे ट्रम्प

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Rajesh
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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 दिनों की बमबारी के बाद ईरान पर नए हमलों को रोकने का निर्देश दिया, जिसका कारण मिसाइलों की कमी की चेतावनी और बातचीत के जरिए समझौता करने की इच्छा बताई जा रही है।
US Iran War: ईरान बोला- अमेरिका की ओर से दो रात तक कोई हमला नहीं होने के बाद उसने भी अपनी जवाबी कार्रवाई रोक दी है।
US Iran War: ईरान बोला- अमेरिका की ओर से दो रात तक कोई हमला नहीं होने के बाद उसने भी अपनी जवाबी कार्रवाई रोक दी है।

हमले बढ़ने पर अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस हथियारों की हो सकती है कमी
US Iran War, (आज समाज), वॉशिंगटन डीसी/तेहरान: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान में नए हमले न करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वे व्यापक युद्ध के बजाय ईरान के साथ बातचीत के जरिए एक समझदारी भरा समझौता चाहते हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर अभियान और बढ़ाया गया तो मिडिल-ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस हथियारों का भंडार गंभीर रूप से कम हो सकता है। शुक्रवार को शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने हमले रोकने का फैसला किया।

ईरान के साथ समझौता करना समझदारी

इस निर्देश के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके पास हमले जारी रखने या उन्हें और तेज करने का विकल्प खुला है, जिसमें ईरान के पास मौजूद हर चीज को नष्ट करना भी शामिल है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी नजर में सबसे समझदारी वाली रणनीति ईरान के साथ समझौता करना है।

ईरान वार्ता को लेकर गंभीर

ट्रंप ने कहा, हम इस समय ईरानियों से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, वे वार्ता को लेकर और गंभीर होते जा रहे हैं। हम सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हम उनसे बातचीत कर रहे हैं।

1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका अमेरिका

वहीं, जॉइंट चीफ्स आॅफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने सलाह दी कि बड़े अभियान से मिडिल-ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल के अंत तक अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका था।

जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना बड़े सैन्य अभियान के लिए तैयार

एक्सियोस के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हमले रोकने का फैसला अस्थायी है या लंबे समय तक लागू रहेगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना बड़े सैन्य अभियान के लिए तैयार रहेगी।

कल अमेरिका जाएंगे नेतन्याहू, ट्रम्प से करेंगे मुलाकात

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका रवाना होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, वह मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रम्प से मुलाकात करेंगे। इसी दिन वह दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे।

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