Indian Currency: नेपाल में भारतीय करेंसी पर लगी रोक हटी

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Rajesh
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नेपाल ने लगभग 10 साल पुराने प्रतिबंध में ढील देते हुए भारतीय और नेपाली नागरिकों को ₹200 और ₹500 के नए भारतीय नोट नेपाल लाने और ले जाने की अनुमति दी है।
Indian Currency: नए प्रावधान से नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों तथा भारत के साथ व्यापार करने वाले नेपाली नागरिकों को काफी सुविधा होगी।
Indian Currency: नए प्रावधान से नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों तथा भारत के साथ व्यापार करने वाले नेपाली नागरिकों को काफी सुविधा होगी।

नए 200 और 500 रुपए के नोट ले जाने की मिली अनुमति
Indian Currency, (आज समाज), काठमाण्डू: नेपाल की बालेन शाह सरकार ने भारतीय मुद्रा पर लगी रोक को हटाते हुए 200 और 500 रुपये के नोट देश में लाने और बाहर ले जाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति नवम्बर 2026 के बाद जारी नोटों पर होगी। इससे नेपाल जाने वाले भारतीयों के साथ ही बॉर्डर इलाके के नेपाली लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो सामान खरीदते के लिए सीमा पार करते हैं।

भारत द्वारा नवम्बर 2016 में नोटबंदी किए जाने के बाद नेपाल में सिर्फ 100 रुपये के नोट को ही लाने और ले जाने की अनुमति थी। नेपाल राष्ट्र बैंक के मुताबिक, इन नोटों को प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए की सीमा तक नेपाल में लाया या ले जाया जा सकता है।

नोटबंदी के पहले जारी किए नोट रहेंगे प्रतिबंधित, नए डिजाइन वाले 500 और 200 रुपए के नोट ही ले जा सकेंगे

एनआरबी ने अपनी ताजा सूचना में साफ किया है कि 2016 में नोटबंदी से पहले जारी किए गए पुराने भारतीय करेंसी नोट नेपाल में प्रतिबंधित रहेंगे। एनआरबी ने यह भी कहा कि नई व्यवस्था के तहत सिर्फ 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए नए डिजाइन वाले 500 रुपये और 200 रुपये के भारतीय नोटों को ही मंजूरी दी जाएगी।

पर्यटकों को होगा फायदा

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नेपाली नागरिक और विदेशी पर्यटक बिना सीमा शुल्क घोषणा के 5,000 अमेरिकी डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं में उसके बराबर राशि तक नेपाल ला सकते हैं। यदि यह राशि 5,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक होती है, तो आगमन के समय सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष उसकी घोषणा करना अनिवार्य होगा।

भारतीय करेंसी को सिर्फ भारत ही ले जाया जा सकेगा

एनआरबी के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने कहा कि नेपाली नागरिकों को भारत के अलावा किसी अन्य देश से नेपाल में भारतीय करेंसी लाने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि नेपाली नागरिकों द्वारा नेपाल से बाहर ले जाई जाने वाली भारतीय करेंसी को सिर्फ भारत ही ले जाया जा सकेगा, किसी तीसरे देश नहीं।

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