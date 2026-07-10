Redmi Note 17 Series: Redmi का सबसे दमदार 5G फोन आने को तैयार, 72 घंटे पानी में भी नहीं होगा खराब

Redmi Note 17 Series: Xiaomi 14 जुलाई को चीन में अपनी अगली पीढ़ी की Redmi Note 17 सीरीज़ पेश करने की तैयारी कर रही है, और कंपनी ने पहले ही आने वाले Redmi Note 17 Pro की मुख्य खूबियों के बारे में बताना शुरू कर दिया है।

उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लंबी बैटरी लाइफ़ और ज़्यादा मज़बूती चाहते हैं, इस स्मार्टफ़ोन में फ़्लैगशिप-लेवल सुरक्षा, एक शानदार OLED डिस्प्ले और Redmi डिवाइस में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी में से एक होने की उम्मीद है।

गिरने और मुश्किल हालात में भी सुरक्षित रहने के लिए बना

Redmi Note 17 Pro में Corning Gorilla Glass Victus 2 सुरक्षा होगी, जिसके बारे में Xiaomi का दावा है कि यह मार्बल जैसी कठोर सतहों पर 3 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रह सकता है। डिवाइस को SGS और CQC डुअल फ़ाइव-स्टार ड्रॉप-रेज़िस्टेंस सर्टिफ़िकेशन भी मिले हैं, जो इसके मज़बूत डिज़ाइन को और भी खास बनाते हैं।

पानी और धूल से सुरक्षा के लिए, स्मार्टफ़ोन में IP66, IP68, IP69 और IP69K सर्टिफ़िकेशन होने की उम्मीद है। कंपनी के अनुसार, फ़ोन 2 मीटर गहरे पानी में 72 घंटे तक डूबे रहने के बाद भी सुरक्षित रह सकता है, जिससे यह अब तक का सबसे मज़बूत Redmi स्मार्टफ़ोन बन जाता है।

आंखों की सुरक्षा के साथ ब्राइट 1.5K OLED डिस्प्ले

आने वाले डिवाइस में 3,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाला 1.5K फ़्लैट OLED डिस्प्ले होगा, जिससे सीधी धूप में भी साफ़ दिखाई देगा। Xiaomi अपनी ‘ग्रीन माउंटेन आई प्रोटेक्शन’ टेक्नोलॉजी भी शामिल करेगी, जिससे अंधेरे माहौल में डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1 निट तक कम हो सकती है, ताकि देखने का अनुभव आरामदायक हो और आंखों पर ज़ोर कम पड़े।

फ़ास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी 9,000mAh बैटरी

Redmi Note 17 Pro की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी 9,000mAh बैटरी है, जो बार-बार चार्ज किए बिना लंबे समय तक इस्तेमाल का वादा करती है। स्मार्टफ़ोन 67W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा,

जबकि 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग यूज़र्स को दूसरे कम्पैटिबल डिवाइस को सीधे फ़ोन से चार्ज करने की सुविधा देगी। Redmi Note 17 Pro के नए ‘स्काई ब्लू’ कलर ऑप्शन में भी आने की उम्मीद है, जो Xiaomi की लोकप्रिय मिड-रेंज स्मार्टफ़ोन लाइनअप को एक नया लुक देगा।