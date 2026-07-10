Sangeeta Bijlani: सलमान खान की एक्स की जिंदगी के वो चर्चित किस्से, जिनकी खूब हुई थी चर्चा

Sangeeta Bijlani: पूर्व एक्ट्रेस और मॉडल संगीता बिजलानी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं, क्योंकि उनके जन्मदिन पर फैंस उनकी दिलचस्प पर्सनल लाइफ़ को याद कर रहे हैं। सालों से उनके रिश्तों और शादी ने अक्सर मीडिया का ध्यान खींचा है, जिससे वह बॉलीवुड की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक बन गई हैं।

सलमान खान के साथ रिश्ता

90 के दशक में संगीता बिजलानी और सलमान खान बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ों में से एक थे। कहा जाता है कि दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी नहीं हो पाई और आखिरकार वे अलग हो गए। रिश्ता खत्म होने के बावजूद, दोनों ने सालों तक एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखा।

मोहम्मद अज़हरुद्दीन से शादी

सलमान खान से ब्रेकअप के बाद, संगीता ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन से शादी की। भारतीय क्रिकेट में अज़हरुद्दीन की अहमियत और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में संगीता की लोकप्रियता के कारण उनका रिश्ता सालों तक चर्चा में रहा।

उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें

उस दौरान, इस जोड़े की पर्सनल लाइफ़ को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहें फैलीं, जिनमें शादी से पहले उनके रिश्ते के बारे में भी दावे किए गए थे। हालांकि, संगीता बिजलानी ने कभी भी उन रिपोर्ट्स की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की और वे बातें बिना पुष्टि के ही रह गईं।

14 साल बाद तलाक

लगभग 14 साल साथ रहने के बाद, संगीता बिजलानी और मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अपनी शादी खत्म कर दी। उस समय मीडिया रिपोर्ट्स में अलग होने के कई कारणों का अंदाज़ा लगाया गया था, लेकिन दोनों ने ही अपने अलग होने की वजहों को ज़्यादातर निजी ही रखा।

फिल्मों से दूर होने के सालों बाद भी, जब भी संगीता बिजलानी की पर्सनल लाइफ़ या पुराने रिश्तों की बात होती है, तो वह सुर्खियों में आ जाती हैं। यह बॉलीवुड की पब्लिक मेमोरी में उनकी बनी हुई खास जगह को दिखाता है।