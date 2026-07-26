न OTP, न PIN… फिर भी खाली हो सकता अकाउंट, जानें क्या है NFC Scam और बचने का तरीका?

NFC Scam: एनएफसी स्कैम में ठग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सुविधा का गलत फायदा उठाकर लोगों को निशाना बना सकते हैं. जानिए ये स्कैम कैसे होता है और इससे बचने के आसान तरीके.

NFC Scam: आज के समय में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ गया है. लोग खरीदारी से लेकर बिल भरने तक के लिए कार्ड और फोन से पेमेंट करना पसंद करते हैं. लेकिन जैसे-जैसे डिजिटल सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे ही ऑनलाइन और कार्ड से जुड़ी ठगी के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. एनएफसी स्कैम भी ऐसा ही एक तरीका है, जिसमें ठग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सुविधा का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. इस तरह की ठगी से बचने के लिए ये जानना जरूरी है कि एनएफसी स्कैम क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

क्या होता है एनएफसी स्कैम?

एनएफसी यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक ऐसी तकनीक है, जिसकी मदद से कार्ड या फोन को मशीन के पास लाकर पेमेंट किया जाता है. इसी सुविधा को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट या टैप टू पे भी कहा जाता है.

ठग इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति का कार्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए एक्टिव है और वो किसी अनजान डिवाइस के बहुत करीब आ जाता है, तो ठग छोटी रकम का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं. यही कारण है कि भीड़ वाली जगहों जैसे बस, मेट्रो, बाजार या किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने कार्ड और फोन को सुरक्षित रखना जरूरी है.

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

जिन लोगों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड में टैप टू पे सुविधा चालू है, उन्हें अपने कार्ड की सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए. बाहर जाते समय कार्ड को ऐसी जगह रखें, जहां कोई अनजान व्यक्ति उसे आसानी से छू न सके या किसी डिवाइस के पास न ला सके. अगर आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप बैंक से संपर्क करके इस सुविधा को बंद भी करवा सकते हैं. कई बैंक अपने मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए भी इस सुविधा को चालू या बंद करने का ऑप्शन देते हैं.

इसके अलावा अपने बैंक खाते से जुड़े मैसेज और ट्रांजैक्शन अलर्ट को नजरअंदाज न करें. किसी भी अनजान लेनदेन की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई करें.

एनएफसी स्कैम से बचने के आसान तरीके

एनएफसी स्कैम से बचने के लिए कुछ छोटी-छोटी सावधानियां काफी मददगार हो सकती हैं.

अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को हमेशा सुरक्षित जगह पर रखें.

फोन और कार्ड को किसी अनजान व्यक्ति के बहुत करीब न आने दें.

बैंक के एसएमएस और नोटिफिकेशन समय-समय पर चेक करते रहें.

अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई दे, तो तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें.

कार्ड खो जाने या गलत इस्तेमाल का शक होने पर तुरंत कार्ड ब्लॉक कराएं.

डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है. अपनी जानकारी और कार्ड की सुरक्षा का ध्यान रखकर आप इस तरह की ठगी से बच सकते हैं.