Haryana CM News : यमुनानगर में नशे के खिलाफ दौड़े सीएम सैनी, विजेता को मिले एक लाख रुपए

यमुनानगर में नशे के खिलाफ जंग का आगाज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हुई 10 किलोमीटर लंबी दौड़ से किया गया। इस दौरान लोगों ने भारी उत्साह के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ में क्रमश प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले धावकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

10 किलोमीटर लंबी दौड़ को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, 75 साल के बुजुर्ग ने किया सबको प्रभावित

Haryana CM News (आज समाज), यमुनानगर : प्रदेश के यमुनानगर शहर में आज सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में नशे के खिलाफ दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। दौड़ में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने भाग लिया। इस दौरान लोगों के उत्साह को देखकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी खुद को रोक न सके और वे भी अपना काफिला छोड़कर लोगों के साथ कुछ दूरी तक दौड़े।

10 किलोमीटर की इस रेस में मेल कैटेगरी में मोहित और फीमेल कैटेगरी में भारती विनर रहीं। दोनों को सीएम सैनी ने स्टेज पर सम्मानित कर एक-एक लाख रुपए का इनाम दिया। रेस में 75 साल के त्रिलोकी नाथ ने भी पार्टिसिपेट किया।

हम सभी को नशे के खिलाफ एकजुट होना होगा

इस दौरान सीएम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को नशे के खात्मे के लिए एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि इस बुराई को समाज से नष्ट करने के लिए सभी के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। विशेषकर युवा इस लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

विजेताओं को किया गया पुरस्कृत

रेस के लिए रविवार सुबह 5 बजे से ही जगाधरी के मटका चौक पर रेस के लिए भारी भीड़ रही। युवाओं को देखकर सीएम सैनी ने भी दौड़ लगा दी। सीएम लोवर- टीशर्ट और स्पोर्ट्स शू में नजर आए। उनके साथ कई वॉलंटियर्स ने भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया। रेस जीतने वाले पहले, दूसरे और तीसरी खिलाड़ी को क्रमश: 1 लाख, 75 हजार, 51 हजार रुपए दिए गए। इस रेस के लिए 1 लाख 13 हजार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

जिसमें करीब 38 हजार महिलाएं भी शामिल हुई। रेस में पैरालिंपियन नवदीप सिंह और बॉक्सर नीरज गोयत भी पहुंचे। मॉर्निंग में सबसे पहले लाइट बीट म्यूजिक पर प्रतिभागियों को जुम्बा कराया गया। इसके बाद करीब पौने सात बजे सीएम ने 10 किलोमीटर की रेस को हरी झंडी दिखाई।

सीएम ने मेडल पहनाकर सम्मानित किए विनर्स

10 किलोमीटर रेस में मोहित और भारती विनर रहे। स्टेज पर सीएम नायब सैनी ने मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान दोनों कैटेगरी में सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर रहे खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। सीएम सैनी ने विनर्स का हाथ उठाकर जीत की घोषणा की।