Moringa Benefits: सहजन दुनिया की सबसे पावरफुल सब्जी ! इसमें दूध से 3 गुना ज्यादा कैल्शियम, केले से भी ज्यादा शक्तिशाली

Health Benefits of Moringa: मोरिंगा को हिंदी में सहजन कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे पावरफुल सुपरफूड्स में गिना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां, फलियां और बीज विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। मोरिंगा की पत्तियों में दूध से ज्यादा कैल्शियम और केले से ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है।

Why Moringa Is Superfood: मोरिंगा को पूरी दुनिया में सुपरफूड माना जाता है। इसे हिंदी में सहजन कहा जाता है, जबकि कई जगहों पर ड्रमस्टिक ट्री भी कहा जाता है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में पाया जाने वाला एक बेहद पौष्टिक पौधा है। आयुर्वेद में सदियों से इसका इस्तेमाल औषधि और पौष्टिक आहार के रूप में किया जाता रहा है। इसकी खास बात यह है कि केवल इसकी फलियां ही नहीं, बल्कि पत्तियां, फूल, बीज और यहां तक जड़ भी कई पोषक तत्वों से भरपूर मानी जाती हैं। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र ने भी मोरिंगा को कुपोषण से लड़ने में उपयोगी पौधों में शामिल किया है। इसकी पोषण क्षमता के कारण इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक सुपरफूड्स में गिना जाता है। कई लोग इसे कैल्शियम और पोटैशियम का बेहतरीन सोर्स मानते हैं।

US के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक मोरिंगा को पोषण का पावरहाउस माना जा सकता है। इसमें शरीर के लिए जरूरी लगभग सभी प्रमुख विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्वेरसेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड और पॉलीफेनॉल जैसे नेचुरल कंपाउंड भी होते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकते हैं।

क्या सहजन दुनिया की सबसे पावरफुल सब्जी?

सहजन को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सब्जी या सुपरफूड कहना पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि कोई भी एक खाद्य पदार्थ अकेले शरीर की सभी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट बैलेंस्ड डाइट के साथ सहजन को शामिल करने की सलाह देते हैं। अगर इसे नियमित और सही मात्रा में डाइट का हिस्सा बनाया जाए तो यह शरीर को कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान कर सकता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है।

क्या मोरिंगा में दूध से ज्यादा कैल्शियम?

सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि सहजन में दूध से 3 से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम, केले से 3 से 4 गुना ज्यादा पोटेशियम, गाजर से कई गुना ज्यादा विटामिन A और संतरे से ज्यादा विटामिन C होता है। इन दावों में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यह तुलना अधिकतर 100 ग्राम सूखी मोरिंगा पत्तियों (Moringa Leaf Powder) और अन्य खाद्य पदार्थों के 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर के पोषण मूल्य के आधार पर की जाती है। सूखी पत्तियों में पानी की मात्रा बहुत कम होने के कारण पोषक तत्व ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। वहीं ताजी पत्तियों और सहजन की फलियों में पोषक तत्वों की मात्रा अलग होती है। इसलिए इन दावों को सही संदर्भ में समझना जरूरी है।

मोरिंगा के 5 सबसे बड़े हेल्थ बेनिफिट्स

हड्डियों को बनाए मजबूत : सहजन की पत्तियों में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये तीनों तत्व हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी हैं। बढ़ते बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए संतुलित मात्रा में सहजन का सेवन फायदेमंद माना जाता है। हालांकि यह कैल्शियम का एकमात्र सोर्स नहीं है और इसे संतुलित डाइट के साथ आयुर्वेद एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही लेना चाहिए।

इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक : सहजन में मौजूद विटामिन C, विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। ये तत्व शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करते हैं और कोशिकाओं को फ्री-रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में भूमिका निभाते हैं। मोरिंगा का सही तरीके से सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है।

डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फायदेमंद : कुछ रिसर्च में पाया गया है कि मोरिंगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड और अन्य बायोएक्टिव कंपाउंड ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अभी इस विषय पर बड़े क्लीनिकल ट्रायल की जरूरत है। इसलिए डायबिटीज के मरीज इसे दवा का विकल्प न मानें और सप्लीमेंट के तौर पर सेवन करें।

दिल की सेहत के लिए वरदान : सहजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनॉल और पोटेशियम दिल की सेहत के लिए लाभकारी माने जाते हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि यह बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और शरीर में सूजन घटाने में मदद कर सकता है। इससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो सकता है। हालांकि इसे किसी मेडिकल उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

पाचन, स्किन और बालों पर अच्छा असर : सहजन की पत्तियों और फलियों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन करने से कब्ज की समस्या कम हो सकती है और आंतों की कार्यक्षमता बेहतर बनी रहती है। मोरिंगा में मौजूद विटामिन A, विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। वहीं आयरन और प्रोटीन बालों की जड़ों को पोषण देने में सहायक हो सकते हैं। यही वजह है कि कई कॉस्मेटिक और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी मोरिंगा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सहजन का सेवन कैसे किया जा सकता है?

भारत में सहजन की फलियों की सब्जी सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा इसकी ताजी पत्तियों की सब्जी, सूप, पराठे, चटनी और सलाद भी बनाए जाते हैं। आजकल बाजार में मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा कैप्सूल और हर्बल टी भी उपलब्ध हैं। हालांकि एक्सपर्ट प्राकृतिक रूप में ताजी पत्तियों और फलियों का सेवन अधिक बेहतर मानते हैं। हालांकि गर्भवती महिलाओं को मोरिंगा की जड़, छाल या इनके अर्क का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। जो लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें भी नियमित रूप से मोरिंगा सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।