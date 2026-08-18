रिचार्ज प्लान की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच दिग्गज टेलीकॉम कंपनी Jio ने Jio Prime मेंबरशिप को फिर से शुरू किया है। Jio के 10 साल पूरे होने के मौके पर शुरू की गई इस मेंबरशिप से सब्सक्राइबर्स को एक साल के लिए प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी से आजादी मिल जाएगी।

Jio reintroduced JIO PRIME membership: रिचार्ज प्लान की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच दिग्गज टेलीकॉम कंपनी Jio ने Jio Prime मेंबरशिप को फिर से शुरू किया है। Jio के 10 साल पूरे होने के मौके पर शुरू की गई इस मेंबरशिप से सब्सक्राइबर्स को एक साल के लिए प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी से आजादी मिल जाएगी। इसके लिए, उन्हें बस 300 रुपये की जॉइनिंग फीस चुकानी होगी। कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि उसके मौजूदा टैरिफ प्लान सभी प्रीपेड यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। इनमें 299 रुपये वाला प्लान भी शामिल है।

क्या है Jio Prime मेंबरशिप?

कस्टमर 300 रुपये की एक बार की जॉइनिंग फीस देकर Jio कस्टमर एलिजिबल प्लान की कीमतें लॉक कर सकते हैं और 5 सितंबर, 2027 तक आज की कीमतों पर अपने पसंदीदा प्लान से रिचार्ज करना जारी रख सकते हैं। यह मेंबरशिप मौजूदा Jio प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जबकि दूसरे नेटवर्क के कस्टमर Jio में पोर्ट करके या नया कनेक्शन लेकर इसे ले सकते हैं।

JIO Prime की प्राइस गारंटी

नए Jio Prime मेंबरशिप की मुख्य खासियत एक साल की कीमत की गारंटी है। मेंबर 5 सितंबर, 2027 तक मौजूदा कीमतों पर ही एलिजिबल Jio टैरिफ प्लान का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, भले ही कंपनी गारंटी की अवधि के दौरान कीमतें बदल जाएं। इसका मतलब है कि जो यूजर्स किसी खास प्लान से रेगुलर रिचार्ज करते हैं, वे मेंबरशिप के दौरान बिना कोई अतिरिक्त रकम चुकाए अपने प्लान का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।

600 रुपये के कैशबैक वाउचर

Jio Prime के साथ 600 रुपये तक के कैशबैक फायदे भी मिलते हैं। मेंबर्स को 300 रुपये का कैशबैक वाउचर मिलता है, जिसे नए JioHome या JioPC कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों या परिवार के लिए नया Jio SIM कनेक्शन लेने पर 300 रुपये का एक और कैशबैक वाउचर मिलता है। इस मेंबरशिप में नए Jio प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ट्रायल्स का अर्ली एक्सेस भी मिलता है। Jio Prime मेंबर्स को एक डेडिकेटेड सर्विस चैनल के जरिए प्राथमिकता वाली कस्टमर सपोर्ट मिलेगी और मेंबरशिप के दौरान उन्हें खास फायदे भी मिल सकते हैं।

कौन ले सकता है JIO PRime?

यह मेंबरशिप Jio के सभी मौजूदा प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। नए ग्राहक Jio कनेक्शन लेने के बाद इसे ले सकते हैं, जबकि दूसरे नेटवर्क के यूजर अपने नंबर को Jio में पोर्ट करवा सकते हैं। Jio Prime को MyJio ऐप, Jio.com, Jio स्टोर और ऑथोराइज्ड Jio पार्टनर स्टोर से खरीदा जा सकता है।

299 रुपये वाला प्लान जारी रखेगा JIO

JIO ने कहा है कि वह अपना 299 रुपये वाला प्लान जारी रखेगा। हाल ही में Airtel ने 299 रुपये वाला रिचार्ज प्लान अचानक बंद कर दिया था। इसके साथ ही उसने 5 अन्य प्लान भी बंद कर दिए थे। इनमें 579 रुपये, 619 रुपये, 649 रुपये वाले प्लान शामिल हैं। अब एयरटेल का सबसे सस्ता रिचार्ज 349 रुपये का है, जिसमें 28 दिनों की वैलिडिटी और प्रतिदिन 2 जीबी का डेटा मिलता है। इसी बीच, Jio ने साफ कर दिया है कि वह अपना 299 रुपये वाला प्लान जारी रखेगा, जिससे सब्सक्राइबर्स को इस कीमत पर विकल्प मिल सकेगा।