Jammu Kashmir Accident: जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भीषण हादसा, CRPF के 5 जवान हुए घायल

Jammu-Kashmir Road Accident: जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मंगलवार को CRPF के मिनी ट्रक और एक ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसा लेवडोरा इलाके में हुआ, जिसमें CRPF के 5 जवान समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। घायलों में CRPF के चार अधिकारी भी शामिल हैं।

Jammu-Srinagar Highway Accident: जम्मू-कश्मीर के काजीगुंड में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह एक हादसा हो गया। इस हादसे में CRPF के 5 जवान समेत सात लोग घायल हो गए। हादसा काजीगुंड के लेवडोरा इलाके में हुआ, जहां CRPF के मिनी ट्रक और एक दूसरे ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों और संबंधित टीमों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत यह रही कि एक्सीडेंट में किसी की मौत नहीं हुई।

लेवडोरा में हुई दोनों वाहनों की टक्कर

अधिकारियों के अनुसार हादसा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवडोरा इलाके में हुआ। CRPF का मिनी ट्रक सड़क पर जा रहा था, तभी उसकी दूसरे ट्रक से आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर के कारण CRPF के पांच जवान घायल हो गए। दूसरे ट्रक में सवार चालक और परिचालक को भी चोटें आई हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई और राहत एवं बचाव की कार्रवाई शुरू की गई।

चार CRPF अधिकारी भी हुए घायल

हादसे में घायल हुए CRPF जवानों में चार अधिकारी शामिल हैं। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरी उपचार दिया जा रहा है। फिलहाल किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू-कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस सड़क पर रोजाना बड़ी संख्या में यात्री और मालवाहक वाहन चलते हैं। ऐसे में हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन गई।

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

हादसे में घायल सभी सात लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें पांच CRPF जवान और दूसरे ट्रक के चालक तथा परिचालक शामिल हैं। फिलहाल अधिकारियों के मुताबिक सभी घायलों की हालत स्थिर है। दुर्घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हादसे की पूरी वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इस हादसे में किसी की मौत की सूचना नहीं है।