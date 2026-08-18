डेब्यू मैच में ही धमाका! 5 बल्लेबाजों ने पहले वनडे में रचा इतिहास, खेल डाली रिकॉर्ड पारी

घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बाद यह मौका मिलता है और दबाब भी गजब का रहता है. ऐसे में कई खिलाड़ी बिखर जाते हैं जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं निखरकर सामने आते हैं. हम ऐसे ही बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही धमाकेदार पारी खेल डाली.

नई दिल्ली. इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने देश की तरफ से डेब्यू करने का सपना हर खिलाड़ी का होता है. घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बाद यह मौका मिलता है और दबाब भी गजब का रहता है. ऐसे में कई खिलाड़ी बिखर जाते हैं जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं निखरकर सामने आते हैं. हम ऐसे ही बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही धमाकेदार पारी खेल डाली. वनडे क्रिकेट के लंबे इतिहास में कई खिलाड़ियों ने डेब्यू पर शतक लगाए हैं. कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने शतक को बड़ी पारी में बदल दिया.

1. मैथ्यू ब्रीट्जके – 150 रन

इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके का नाम. उन्होंने 10 फरवरी 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में अपने वनडे करियर का आगाज किया था.पहले मुकाबले में विदेशी दौरे पर इस बैटर ने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. उन्होंने पहली ही पारी में 148 बॉल पर 11 चौके और 5 छक्के की मदद से 150 रन की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया. ब्रीट्जके वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने.

2. डेसमंड हेन्स – 148 रन

दूसरे नंबर पर उस खिलाड़ी का नाम है जितने उस सदी में डेब्यू पर धमाका किया जब शतक बनाना भी बड़ी बात होती थी. मैथ्यू ब्रीट्जके के कारनामा करने से तकरीबन 47 साल पहले डेब्यू वनडे में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज डेसमंड हेन्स के नाम था. उन्होंने 22 फरवरी 1978 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंट जॉन्स में अपना पहला वनडे मैच खेलते हुए धमाका किया था. हेन्स ने 136 बॉल का सामना करते हुए 16 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 148 रन ठोक दिए थे.

3. रहमानुल्लाह गुरबाज – 127 रन

अफगानिस्तान के विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले की गूंज पूरी दुनिया में सुनी जा चुकी है. इंडियन प्रीमियर लीग में भी उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी की है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी इवेंट में भी शतक जमाने का कारनामा कर चुके हैं. उन्होंने 21 जनवरी 2021 को आयरलैंड के खिलाफ अबू धाबी में वनडे डेब्यू किया था. महज 19 साल की उम्र में गुरबाज ने अपने पहले ही वनडे में 127 रन की तूफानी पारी खेली. वह अफगानिस्तान के लिए डेब्यू वनडे में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने.

4. मार्क चैपमैन – 124 रन

एक ऐसा देश जहां क्रिकेट को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर उतना खेलने मिलता है. हम बात कर रहे हैं हांगकांग की जिसके बैटर मार्क चैपमैन ने 16 नवंबर 2015 को यूएई के खिलाफ दुबई में अपना वनडे डेब्यू किया था. पहले ही मैच में इस बल्लेबाज ने 124 रन ठोक दिए थे. चैपमैन एसोसिएट के लिए डेब्यू पर बड़ा शतक लगाने वाले पहले बैटर बने. हालांकि इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल मैच खेला और हांग कांग का साथ छोड़ दिया.

5. कॉलिन इनग्राम – 124 रन

साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीट्जके इस लिस्ट में टॉप पर हैं जो उनसे पहले कॉलिन इनग्राम ने इस कारनामे को अंजाम दिया था. उनका डेब्यू 15 अक्टूबर 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ ब्लूमफोंटेन में हुआ था. अपने घर पर खेलते हुए इस बैटर ने पहले ही मैच में 124 रन की शानदार पारी खेल डाली. इस पारी ने इनग्राम का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराय दिया. वह साउथ अफ्रीका के लिए वनडे डेब्यू पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने.