iPhone 18 Pro और Max की कीमत ने उड़ाए होश, कैमरा भी हुआ अपग्रेड, मिलेंगे ये प्रीमियम फीचर्स, जानें सबकुछ

iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max Price in US India: iPhone 18 Pro सीरीज सितंबर 2026 में लॉन्च हो सकती है. लीक्स के मुताबिक इसमें A20 Pro चिप, बड़ा कैमरा अपग्रेड, AI फीचर्स और बेहतर बैटरी मिलेगी. कीमतों में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है.

iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max Price in US India: Apple ने अभी तक iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन लॉन्च से कई महीने पहले ही इन स्मार्टफोन्स को लेकर टेक इंडस्ट्री में चर्चाएं तेज हो गई हैं. सामने आई कई लीक्स और सप्लाई चेन रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी सितंबर 2026 में अपनी नई Pro सीरीज पेश कर सकती है. इस बार कैमरा, प्रोसेसर और AI फीचर्स में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. वहीं, कीमतों में संभावित बढ़ोतरी भी यूजर्स के लिए चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. हालांकि, Apple की ओर से फिलहाल किसी भी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

अमेरिका में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमत

iPhone 18 Pro सीरीज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमतों को लेकर हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple या तो पिछली पीढ़ी जैसी कीमतें बरकरार रख सकता है या फिर महंगे कंपोनेंट्स और AI हार्डवेयर की बढ़ती लागत के कारण कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है. फिलहाल विश्लेषकों की राय अलग-अलग है, इसलिए वास्तविक कीमत का पता लॉन्च के समय ही चलेगा. साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि Black iphone नहीं मिलेगा और कैमरा थोड़ा उभरा हुआ होगा और फोन का वजन बढ़ जाएगा.

मॉडल संभावित शुरुआती कीमत (अमेरिका)

iPhone 18 Pro 1,099 से 1,299 डॉलर (INR ₹1,06,053 से ₹1,25,353)

iPhone 18 Pro Max 1,299 से 1,499 डॉलर (INR ₹1,25,230 से ₹1,44,392)

कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि कीमतों में 200 डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि अन्य का मानना है कि Apple अतिरिक्त लागत खुद वहन कर सकता है.

iPhone 18 Pro महंगा क्यों हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कई प्रीमियम अपग्रेड्स के कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है. इनमें शामिल हो सकते हैं:

नया A20 Pro चिपसेट

एडवांस AI फीचर्स

बेहतर कैमरा हार्डवेयर

नई बैटरी टेक्नोलॉजी

तेज कनेक्टिविटी कंपोनेंट्स

मेमोरी की बढ़ती लागत

अगर ये सभी बदलाव शामिल होते हैं, तो Apple अपने फ्लैगशिप फोन्स की कीमतों में बड़ा संशोधन कर सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.

कैमरे में मिल सकता है बड़ा अपग्रेड

कैमरा पसंद करने वाले यूजर्स के लिए iPhone 18 Pro Max खास साबित हो सकता है. लीक्स के मुताबिक, इसमें Sony IMX905 प्राइमरी कैमरा सेंसर और वैरिएबल अपर्चर दिया जा सकता है. ये तकनीक यूजर को लेंस में आने वाली रोशनी को नियंत्रित करने की सुविधा देती है, जिससे तस्वीरों की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है.

संभावित फायदे:

कम रोशनी में बेहतर फोटोग्राफी

अधिक नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड

बेहतर डायनेमिक रेंज

शानदार पोर्ट्रेट फोटो

ओवरऑल इमेज क्वालिटी में सुधार

यदि ये जानकारी सही साबित होती है, तो ये हाल के सालों में Apple का सबसे बड़ा कैमरा हार्डवेयर अपग्रेड हो सकता है.

A20 Pro चिप से मिल सकती है दमदार परफॉर्मेंस

रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple इस बार Pro मॉडल्स में नया A20 Pro प्रोसेसर दे सकता है. बताया जा रहा है कि ये 2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होगा, जिससे परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है.

संभावित फायदे:

बेहतर बैटरी बैकअप

तेज प्रोसेसिंग स्पीड

बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस

एडवांस AI क्षमताएं

बेहतर थर्मल मैनेजमेंट

ये नया चिपसेट Apple के आने वाले ऑन-डिवाइस AI फीचर्स को भी सपोर्ट कर सकता है.

iPhone 18 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशंस

अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार, iPhone 18 Pro सीरीज में ये फीचर्स मिल सकते हैं:

2nm A20 Pro प्रोसेसर

Pro Max में वैरिएबल अपर्चर कैमरा

Sony IMX905 प्राइमरी सेंसर

बेहतर बैटरी लाइफ

छोटा Dynamic Island

बेहतर सैटेलाइट कनेक्टिविटी

Apple Intelligence आधारित AI फीचर्स

प्रीमियम टाइटेनियम डिज़ाइन

iOS 27

ध्यान रहे कि ये सभी जानकारियां फिलहाल लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं.

कब हो सकता है लॉन्च?

Apple हर साल सितंबर में अपने नए iPhone मॉडल्स लॉन्च करता है. इसी परंपरा को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी सितंबर 2026 में पेश किए जाएंगे. लॉन्च के बाद प्री-ऑर्डर शुरू हो सकते हैं और कुछ ही हफ्तों में इनकी बिक्री भी शुरू होने की संभावना है.