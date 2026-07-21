Haryana Monsoon Update : हरियाणा में अल सुबह से बारिश का दौर जारी, आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

हरियाणा में दोबारा से मानूसन सक्रिय होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश में हालांकि अभी तक हल्की बारिश का दौर जारी है। इससे न केवल लोगों को गर्मी से राहत मिली है बल्कि फसलों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है।

आने वाले तीन दिन भी प्रदेश का मौसम रहेगा परिवर्तनशील, फसलों के लिए बेहद लाभकारी है बारिश

Haryana Monsoon Update (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा में मानसून की सक्रियता के चलते आज सुबह से ही ज्यादात्तर स्थानों पर बारिश हो रही है। इस दौरान अधिकत्तर स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई जबकि कुछ जिलों में मध्यम से तेज बारिश भी हुई। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने आज प्रदेश के 13 जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जाहिर की है। जिन जिलों में आज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल में तेज बारिश का ओरेंज अलर्ट जबकि कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

लगातार बारिश से तापमान में आई गिरावट

हरियाणा के कई जिलों में सोमवार को भी दिनभर बूंदाबांदी व हल्की बारिश का दौर जारी रहा। इससे एक तरफ जहां पिछले कई दिन से चली आ रही तेज गर्मी से राहत मिली वहीं फसलों के लिए भी बादल की बूंदे अमृत बनकर बरसी। आसमान में छाए बादलों और तेज हवाओं के चलते प्रदेश में तापमान में गिरावट आई और यह सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया।

आने वाले दिनों में इस तरह रहेगा मौसम

चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि मानसून टर्फ जो हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ा हुआ था, जो अब नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है। जिससे मानसून की अक्षय रेखा की उत्तरी सीमा श्रीगंगानगर, रोहतक, हरदोई, वाराणसी, डेल्टागंज, पुरुलिया, डिगा से उत्तर पूर्व बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है।

वहीं दूसरी तरफ पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सकुर्लेशन बनने से हरियाणा राज्य में मानसून की गतिविधियों में तेजी आई है। इससे प्रदेश में आज से लेकर 24 जुलाई के दौरान मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील व बीच बीच में बादलवाई रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बीच बीच में हवाओं व गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

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