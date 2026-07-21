Farmer Protest Live : हजारों की संख्या में शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान, दिल्ली कूच पर अड़े

दिल्ली महापंचायत में भाग लेने के लिए देश के कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस पहरा बैठा दिया है। इसके साथ ही पंजाब व हरियाणा के शंभू बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। यहां पर हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हो चुके हैं।

पूरी तरह से बंद कर दिया गया है पंजाब और हरियाणा शंभू बॉर्डर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

Farmer Protest Live (आज समाज), राजपुरा/पटियाला : भारत और अमेरिका के बीच होने जा रहे व्यापार समझौते के विरोध में आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत है। इसी के चलते देश भर के किसान संगठन आज पुलिस पहुंच रहे हैं। महापंचायत में भाग लेने के लिए पंजाब के सैकड़ों किसान पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्ड पर पहुंच रहे हैं। हालांकि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है।

पुलिस ने रात को ही बना ली थी योजना

रात से ही रोड बंद करने की तैयारी की जा रही थी हालांकि सहमति न बनने पर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। रास्ता बंद होने से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की तरफ से किसान घाट में भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में महापंचायत बुलाई गई है। किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है।

किसानों की बसों को रोका

भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के किसानों को मंगलवार सुबह बहादुरगढ़ के पास अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर) पर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। किसानों की करीब पांच बसों को दिल्ली की ओर बढ़ने नहीं दिया गया, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 8:15 बजे पंजाब के पटियाला सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों किसान बसों में सवार होकर दिल्ली की ओर जा रहे थे। पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोकने पर किसानों ने इसका विरोध किया और बहादुरगढ़ बाईपास के पास यूईआर पर जाम लगा दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

कुरुक्षेत्र में भी रोके गए किसान

ट्रेड डील के विरोध में आज दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में रोक लिया। अंबाला व पंजाब की ओर से आ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किए हैं। जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है तो वहीं बेरीकेडिग भी की गई है। हर हालत से निपटने के लिए तैयारी में पुलिस ने किसानों के वाहनों को रोक दिया है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने रेट से भरे डंपर भी हाईवे पर लगा दिए हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं जिला के अन्य क्षेत्रों से किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं।