BSNL Satellite Phone: अब पहाड़, जंगल और समुद्र में भी नहीं कटेगा संपर्क, BSNL ने लॉन्च किया Satellite Phone

BSNL Satellite Phone: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक नई सैटेलाइट फ़ोन सर्विस शुरू की है। इसे उन इलाकों में कम्युनिकेशन की सुविधा देने के लिए बनाया गया है जहाँ आम मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं। “Communication Beyond Boundaries” (सीमाओं से परे कम्युनिकेशन) थीम के तहत शुरू की गई इस सर्विस का मकसद दूर-दराज़ के इलाकों, आपदा प्रभावित जगहों और सेलुलर टावर की पहुँच से दूर अन्य क्षेत्रों में बिना रुकावट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।

सीधी सैटेलाइट कनेक्टिविटी

मोबाइल टावर पर निर्भर रहने वाले आम स्मार्टफ़ोन के उलट, BSNL का सैटेलाइट फ़ोन वॉइस कम्युनिकेशन के लिए सीधे सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ता है। कंपनी ने इनमारसैट (Inmarsat) जैसी ग्लोबल सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ साझेदारी की है ताकि अलग-थलग और मुश्किल जगहों पर भी भरोसेमंद कनेक्टिविटी दी जा सके।

उम्मीद है कि यह टेक्नोलॉजी प्राकृतिक आपदाओं, आपातकालीन स्थितियों और ऐसे इलाकों में ऑपरेशन के दौरान कम्युनिकेशन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी जहाँ कोई ज़मीनी नेटवर्क कवरेज नहीं है।

मुश्किल हालात के लिए बना

सैटेलाइट फ़ोन को मुश्किल हालात का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी बनावट मज़बूत है जो धूल, पानी और अचानक लगने वाली चोटों को झेल सकती है, जिससे यह फ़ील्ड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है।

BSNL ने इस डिवाइस में लंबे समय तक चलने वाली बैटरी भी दी है ताकि उन जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सके जहाँ बिजली आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके अलावा, हैंडसेट हाई-क्वालिटी वॉइस कॉल को सपोर्ट करता है और इसमें एक इंटीग्रेटेड SOS इमरजेंसी फ़ीचर भी है, जिससे यूज़र्स इमरजेंसी के समय तेज़ी से डिस्ट्रेस अलर्ट भेज सकते हैं।

इस सर्विस का इस्तेमाल कौन कर सकता है?

यह सैटेलाइट फ़ोन आम स्मार्टफ़ोन यूज़र्स के लिए नहीं है। इसके बजाय, इसे उन खास सेक्टर के लिए बनाया गया है जिन्हें दूर-दराज़ या नेटवर्क की कमी वाले इलाकों में भरोसेमंद कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है।

संभावित यूज़र्स में शामिल हैं:

रक्षा और सशस्त्र बल

सुरक्षा और कानून लागू करने वाली एजेंसियां

आपदा प्रतिक्रिया और बचाव दल

समुद्री और ऑफ़शोर ऑपरेशन

माइनिंग और इंडस्ट्रियल फ़ील्ड वर्कर

जंगलों और दूर-दराज़ इलाकों में काम करने वाले रिसर्चर

ऊंचाई वाले इलाकों में जाने वाले तीर्थयात्री और एडवेंचर ट्रैवलर

कीमत और उपलब्धता

BSNL ने सैटेलाइट फ़ोन की कीमत ₹1,34,166 रखी है, जो डिवाइस में शामिल एडवांस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को दर्शाती है। ज़्यादा जानकारी या खरीद में मदद के लिए ग्राहक कंपनी की डेडिकेटेड सपोर्ट हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

इस लॉन्च के साथ, BSNL का मकसद अहम ऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना है, जहाँ बिना रुकावट कनेक्टिविटी से बड़ा फ़र्क पड़ सकता है।