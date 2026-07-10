Ind vs Eng 4th T20 Live : आयरलैंड के बाद अब इंग्लैंड से सीरीज हारी टीम इंडिया

पांच मैच की सीरीज के चौथे मैच में मेजबान टीम ने मेहमानों को दी एक और बड़ी हार

लगातार दो मैच में भारतीय टीम की दूसरी बड़ी हार, तीसरे टी-20 में रनों और चौथे टी20 में गेंदों के हिसाब से सबसे बड़ी हार

Ind vs Eng 4th T20 Live (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम का विदेशी दौरे पर लचर प्रदर्शन लगातार जारी है। पहले जहां आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज 2-0 से हारी। वहीं अब इंग्लैंड के खिलाफ टीम पांच मैचों की सीरीज में तीन-शून्य से हारकर सीरीज गवा चुकी है जबकि एक मैच बारिश कि चलते रद हो गया था।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला भी न आया काम

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौथे मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि कप्तान का यह निर्णय एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाज सही साबित नहीं कर सके। पहले दो मैचों की तरह इस मैच में भी सलामी बल्लेबाजों ने हड़बड़ाहट में बल्लेबाजी की और मैच के शुरू से ही विकेट गवाने शुरू कर दिए। जिसका असर यह हुआ की टीम 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर मात्र 158 रन ही बना सकी।

हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने खेली शानदार पारी

अपनी सरजमी पर आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को हालांकि शुरुआती झटका लगा लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट के अर्धशतकों और दूसरे विकेट के लिए 146 रनों की अविजित साझेदारी के दम पर इंग्लैंड ने भारत को चौथे टी20 मैच में नौ विकेट से हराया।

इंग्लैंड ने इसके साथ ही पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इन दोनों ने आक्रामक पारियां खेंली और टीम ने 159 रन का टारगेट मात्र 13.5 ओवर में हासिल कर लिया। इस तरह जहां सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार चखाई थी तो वहीं इस मैच में टीम इंडिया को गेंदों के हिसाब से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

श्रेयस की कप्तानी का बुरा दौर जारी

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम के आगे कप्तान के रूप में बेहद खराब रिकॉर्ड लिखा गया है। कप्तान के रूप में उन्होंने न केवल दूसरी सीरीज गवांई है। बल्कि पहले छह में से टीम को पांचवीं हार का सामना करना पड़ा जबकि एक मैच बारिश के चलते रद हो गया था। भारतीय टीम को अब सीरीज का अंमित और पांचवां मैच कल खेला जाएगा।