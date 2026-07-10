मुख्यमंत्री नायब सिंह करेंगे मेले का शुभारंभ

विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रहेंगी

Pinjore Mango Mela, (आज समाज), पंचकूला: हरियाणा के पिंजौर में शुक्रवार (आज) से तीन दिवसीय मैंगो मेला शुरू होगा। हर वर्ष लगने वाला यह आम मेला (मैंगो मेला) इस बार 33वां होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऐतिहासिक पिंजौर स्थित यादवेंद्र गार्डन में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मैंगो मेले में आने लोगों को लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन (मालदा), अंबिका, रामकेला, रटोल, दशहरी, मल्लिका व चौसा व सहित तकरीबन 250 से अधिक आम की किस्मों का स्वाद देखने या चखने को मिलेगा। 12 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और अलग-अलग तरह के खाने-पीने के स्टॉल मुख्य आकर्षण होंगे।

45 हजार पार जा सकती है आगुंतकों की संख्या

मेले में 400 किस्म के आम होने की भी बात कही जा गई है। पिछले वर्ष 32वें मैंगो मेले में 35 हजार से अधिक पर्यटकों आमों का देखा अथवा इनका स्वाद चखा था। इस बार मेले में आने वाले आगुंतकों की संख्या 45 हजार से ज्यादा पहुंच सकती है। इसकी वजह आम की अधिक किस्म होना है। बताया जा रहा है कि इस मेले में आम की ऐसी-ऐसी किस्म देखने को मिलेगी जिसके बारे में लोगों शायद ही कभी सुना होगा।

बारिश के बावजूद लोगों में मेले को लेकर खासा उत्साह

उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों के साथ चंडीगढ़ व पिंजौर और पंचकूला में भी बीते कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कारोबारियों में मेले को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ है। बारिश की परवाह किए बिना यादविंद्र गार्डन में टेंट या स्टाल लगाने का काम लगातार चलता रहा। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी के अलावा कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा और विरासत एवं पर्यटन मंत्री अरविन्द शर्मा भी मौजूद रहेंगे।

ये प्रतियोगिताएं होंगी खास आकर्षण

मेले के दौरान जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी उनमें मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता व मैंगो क्विज, बच्चों के लिए रचनात्मक प्रतियोगिताओं के अलावा क्राफ्ट्स बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रुप डांस, बेस्ट आउट आफ वेस्ट, हैंडराइटिंग, और स्वादिष्ट फूड कोर्ट भी शामिल हैं। हरियाणवी व पंजाबी गायक मेले में लाइव प्रस्तुतियां देंगे।

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