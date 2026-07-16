BGMI 4.5 Update: Naruto Collaboration के साथ गेम में आएगा बड़ा बदलाव, जानें रिलीज टाइम, नए फीचर्स और डाउनलोड करने का तरीका

BGMI 4.5 Update Released Today: BGMI 4.5 अपडेट 16 जुलाई से रोलआउट होगा. इसमें Naruto Collaboration, नए थीम्ड लोकेशन, कैरेक्टर और गेमप्ले फीचर्स मिलेंगे. जानें अपडेट टाइम, डाउनलोड तरीका और खास बदलाव.

BGMI 4.5 Update Released Today: Battlegrounds Mobile India (BGMI) के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. गेम डेवलपर KRAFTON ने BGMI 4.5 अपडेट के रोलआउट की तारीख और समय की जानकारी जारी कर दी है. नया अपडेट 16 जुलाई से खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होना शुरू होगा और इसे चरणबद्ध तरीके से सभी यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा.

इस बार का अपडेट खास होने वाला है क्योंकि इसमें BGMI और लोकप्रिय एनीमे सीरीज Naruto के बीच खास साझेदारी देखने को मिलेगी. इस क्रॉसओवर के जरिए गेम में Naruto थीम वाले लोकेशन, कैरेक्टर और कई नए गेमप्ले एलिमेंट्स शामिल किए जाएंगे.

BGMI 4.5 Update Rollout Schedule

KRAFTON ने बताया है कि अपडेट को एक साथ सभी खिलाड़ियों के लिए जारी नहीं किया जाएगा. बेहतर अनुभव और किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए इसे अलग-अलग चरणों में रोल आउट किया जाएगा.

Google Play Store पर रोलआउट टाइम:

30% यूजर्स के लिए: सुबह 6:30 बजे, 16 जुलाई

50% यूजर्स के लिए: सुबह 9:30 बजे, 16 जुलाई

100% यूजर्स के लिए: सुबह 11:30 बजे, 16 जुलाई

Apple App Store:

सभी यूजर्स के लिए अपडेट उपलब्ध: सुबह 11:30 बजे, 16 जुलाई

BGMI की आधिकारिक वेबसाइट: APK डाउनलोड उपलब्ध: दोपहर 12:30 बजे, 16 जुलाई. कंपनी के अनुसार, अलग-अलग प्लेटफॉर्म और क्षेत्र के आधार पर कुछ खिलाड़ियों को अपडेट थोड़ी जल्दी या देर से मिल सकता है.

BGMI 4.5 Update में क्या मिलेगा खास?

BGMI 4.5 अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण Naruto Collaboration है. ये पहली बार होगा जब Naruto फ्रेंचाइजी BGMI के अंदर दिखाई देगी. इस अपडेट में खिलाड़ियों को एनीमे से प्रेरित नए गेमिंग अनुभव देखने को मिलेंगे.

KRAFTON के मुताबिक, गेम में Hidden Leaf Village से जुड़े थीम वाले एरिया, Naruto यूनिवर्स से प्रेरित वातावरण और नए फीचर्स जोड़े जाएंगे. इसके अलावा Naruto के लोकप्रिय कैरेक्टर और जुत्सु से जुड़े खास गेमप्ले मैकेनिक्स भी देखने को मिल सकते हैं.

BGMI 4.5 Update कैसे डाउनलोड करें?

Android यूजर्स के लिए

Android खिलाड़ी Google Play Store पर जाकर BGMI सर्च कर सकते हैं. अपडेट उपलब्ध होने के बाद उन्हें Update बटन दिखाई देगा, जिसके जरिए वे गेम का नया वर्जन इंस्टॉल कर पाएंगे.

iPhone यूजर्स के लिए

iPhone और iPad यूजर्स Apple App Store खोलकर अपडेट सेक्शन को रिफ्रेश करें. उपलब्ध होने पर BGMI 4.5 अपडेट को डाउनलोड किया जा सकता है.

APK के जरिए अपडेट डाउनलोड करने वाले यूजर्स

जो खिलाड़ी मैनुअली APK इंस्टॉल करना पसंद करते हैं, वे BGMI की आधिकारिक वेबसाइट से नया APK वर्जन डाउनलोड कर सकेंगेय वेबसाइट पर APK फाइल 16 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे उपलब्ध होने की उम्मीद है.