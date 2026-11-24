Kannauj School Bus Accident: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए। हादसा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर उस समय हुआ, जब कौशांबी के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल की बस सड़क किनारे रुकी हुई थी। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। बस में ताजमहल घूमकर लौट रहे विद्यार्थी और स्कूल स्टाफ समेत करीब 50 लोग सवार थे।

सुबह करीब 6 बजे हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक यह दुर्घटना मंगलवार सुबह करीब 6 बजे ठठिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई। हादसा एक्सप्रेसवे के करीब 209.9 किलोमीटर के पास हुआ। कौशांबी जिले के सिराथू स्थित ओरिएंटल पब्लिक स्कूल की बस आगरा से बच्चों को लेकर वापस लौट रही थी। बस में विद्यार्थी और स्कूल के कर्मचारी समेत करीब 50 लोग सवार थे। बच्चों को टॉयलेट जाने के लिए बस को एक्सप्रेसवे के किनारे रोका गया था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने खड़ी बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई बच्चे बस के अंदर फंस गए।

बस में फंस गए थे कई बच्चे

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। बस में फंसे बच्चों को बाहर निकालने के लिए पुलिसकर्मियों, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के कर्मचारियों और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने मिलकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। क्षतिग्रस्त बस से बच्चों और अन्य यात्रियों को बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों को तिर्वा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने चार बच्चों को मृत घोषित कर दिया।

24 विद्यार्थी, 8 कर्मचारी घायल

कन्नौज के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के मुताबिक इस सड़क दुर्घटना में कुल 32 लोग घायल हुए हैं। इनमें 24 विद्यार्थी और स्कूल के आठ कर्मचारी शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। ट्रक की टक्कर से बस का पिछला हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जिससे कई बच्चे अंदर फंस गए थे। राहतकर्मियों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया।

ताजमहल से लौट रहे थे स्कूली बच्चे

कौशांबी के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण के लिए आगरा गए थे। वहां ताजमहल देखने के बाद सभी बच्चे स्कूल बस से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कन्नौज में यह दर्दनाक हादसा हो गया। बच्चों के लिए खुशी और यादगार सफर अचानक बड़े हादसे में बदल गया। हादसे में चार बच्चों की मौत से उनके परिवारों में मातम पसरा है। वहीं, घायल विद्यार्थियों के परिजन अस्पताल पहुंचकर उनकी सलामती की जानकारी ले रहे हैं।