Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज यानी 24 नवंबर 2026 के ताजा भाव जानना जरूरी है। देशभर में कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने के अलग-अलग भाव हैं। वहीं, चांदी की कीमत भी खरीदारों का ध्यान खींच रही है। अगर आप शिमला, मनाली, धर्मशाला, मंडी या राज्य के किसी अन्य शहर में सोने-चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं, तो पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में 24 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,26,550 प्रति 10 ग्राम के आसपास मानी जा सकती है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,16,000 प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने की कीमत ₹94,910 प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट सोने का भाव ₹73,820 प्रति 10 ग्राम है। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने में किया जाता है। 18 और 14 कैरेट सोने के आभूषण भी बाजार में उपलब्ध रहते हैं।

हिमाचल प्रदेश में चांदी का आज का रेट

सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। उपलब्ध पिछले रेट के आधार पर चांदी की कीमत ₹175 प्रति ग्राम यानी ₹1,75,000 प्रति किलोग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी खरीदने के लिए करीब ₹1,750 खर्च करने होंगे। अगर आप चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो स्थानीय ज्वैलर से खरीदारी के समय का भाव जरूर पता करें।

सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप हिमाचल प्रदेश में सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो कीमत के साथ उसकी शुद्धता पर भी ध्यान दें। खरीदारी के समय BIS हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर जांचें। इसके अलावा, ज्वैलर से मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्कों की जानकारी भी लें। ध्यान रखें कि बाजार में बताई जाने वाली सोने की कीमत आमतौर पर केवल धातु के भाव को दर्शाती है। गहनों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स जुड़ने के बाद बिल की राशि बढ़ सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले अलग-अलग दुकानों पर भाव की तुलना करना बेहतर रहेगा।