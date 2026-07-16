Haryana News: रोहतक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ आदित्य बत्रा का हार्ट अटैक से निधन

डॉक्टर आदित्य बत्रा रोहतक स्थित होली हार्ट हॉस्पिटल के संचालक थे। उनका दिल का दौरा पड़ने से बुधवार रात को निधन हो गया। वह बाथरूम गए थे लेकिन काफी देर तक जब नहीं लौटे तो पत्नी ने आवाज लगाई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो दरवाजा तोड़ा गया। फिर अचेत अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। रातभर बचाने की कोशिश की गई, पर डॉक्टरों को सफलता नहीं मिली।

Haryana News, हरीश भारद्वाज, (आज समाज), रोहतक: सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, होली हार्ट हॉस्पिटल रोहतक के संचालक एवं भाजपा नेता डॉ. आदित्य बत्रा का गुरुवार तड़के निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई।

बाथरूम गए थे, काफी देर तक नहीं लौटे

परिजनों के अनुसार बुधवार रात करीब 11 बजे डॉ. बत्रा बाथरूम गए थे। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर उनकी पत्नी ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद गार्ड को बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया और उन्हें अचेत अवस्था में तत्काल होली हार्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉ बत्रा को अटैक की सूचना मिलते ही शहर के सभी बड़े चिकित्सक अस्पताल पहुंच गए।

पूरी रात आवश्यक उपचार बचाने का प्रयास किया

अस्पताल में चिकित्सकों ने पूरी रात सीपीआर और अन्य आवश्यक उपचार देकर उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद तड़के करीब 3:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनका निधन हृदय गति रुकने (कार्डियक अरेस्ट) के कारण हुआ।

रोहतक के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ थे बत्रा

डॉ. आदित्य बत्रा रोहतक के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ थे। चिकित्सा क्षेत्र में उनकी सेवाओं के साथ-साथ उनका सरल स्वभाव और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहने की भावना उन्हें लोगों के बीच विशेष पहचान दिलाती थी। निजी अस्पताल होने के बावजूद वे मरीजों के उपचार में आर्थिक स्थिति को कभी प्राथमिकता नहीं देते थे। उनके निधन से शहर ने एक कुशल चिकित्सक, संवेदनशील समाजसेवी और मिलनसार व्यक्तित्व को खो दिया।

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