'मेरी मां तक को नहीं छोड़ा...' Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने फेक MMS विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Shilpa Shinde: टेलीविज़न एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे लॉक अप 2 में आने के दौरान फेक MMS कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गईं। उन्होंने दावा किया कि यह घटना भाबीजी घर पर हैं से निकलने के बाद शुरू हुई।

Shilpa Shinde Lock Up 2: टेलीविज़न एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे एक बार फिर लॉक अप 2 के अंदर एक इमोशनल खुलासा करने के बाद सुर्खियों में आ गई हैं, जहाँ उन्होंने रियलिटी शो में वाइल्ड-कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी। एक सीधी बातचीत के दौरान पूर्व बिग बॉस विनर ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे चैप्टर में से एक के बारे में बताया फेक MMS कॉन्ट्रोवर्सी जिसके बारे में उनका कहना है कि इसने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी दोनों पर बहुत बुरा असर डाला।

“मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी”

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शो में बात करते हुए, शिल्पा ने दावा किया कि मुश्किल दौर पॉपुलर सिटकॉम भाबीजी घर पर हैं से निकलने के बाद शुरू हुआ। एक्ट्रेस के मुताबिक उन्हें लगातार बुराई, झूठे इल्ज़ाम और नुकसान पहुँचाने वाली अफवाहों का सामना करना पड़ा जिनका मकसद कथित तौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी रेप्युटेशन खराब करना था। उन्होंने कहा कि स्थिति शो छोड़ने से कहीं आगे निकल गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनकी इमेज और करियर दोनों को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी।

फेक MMS ने उनके करियर पर गहरा असर डाला

इस विवाद को याद करते हुए, शिल्पा ने बताया कि उनसे जुड़ा एक फेक MMS क्लिप ऑनलाइन फैल गया जिससे बड़े पैमाने पर अटकलें लगाई गईं और लोगों ने उन पर नज़र रखी। उन्होंने इस घटना को इमोशनली ट्रॉमेटिक बताया और कहा कि इससे उनके कैरेक्टर पर सवाल उठने लगे और उनके प्रोफेशनल मौकों पर बहुत बुरा असर पड़ा। एक्ट्रेस के मुताबिक इस घटना ने उन्हें उनके करियर के सबसे बुरे दौर में पहुंचा दिया और उन्हें लोगों की इतनी ज़्यादा अटेंशन झेलने में मुश्किल हुई।

परिवार को भी इसके नतीजे भुगतने पड़े

शिल्पा ने बताया कि इस विवाद का असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी पड़ा। उन्होंने याद किया कि उनके पड़ोस के लोग भी फेक वीडियो पर बात करते थे और उनकी माँ से अफवाहों के बारे में अजीब सवाल पूछे जाते थे।

उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से उनके अपनों को बहुत ज़्यादा इमोशनल परेशानी हुई। इस दर्दनाक अनुभव के बावजूद एक्ट्रेस का मानना ​​है कि इस मुश्किल ने आखिरकार उन्हें मेंटली मज़बूत बनाया और उनका कॉन्फिडेंस वापस लाने में मदद की।

एक ज़बरदस्त वापसी

भाबीजी घर पर हैं से निकलने और कॉन्ट्रोवर्सी के बाद शिल्पा शिंदे ने बिग बॉस में हिस्सा लिया जहाँ उन्होंने रियलिटी शो जीता और लोगों का ज़बरदस्त सपोर्ट फिर से हासिल किया। अब लॉक अप 2 में वाइल्ड-कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री के साथ शिल्पा एक बार फिर अपनी ज़िंदगी की अनकही कहानियाँ शेयर करके और अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से निकलने में मदद करने वाली हिम्मत दिखाकर ध्यान खींच रही हैं।