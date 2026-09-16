Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, देखें खौफनाक वीडियो

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Amit Upadhyay
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Greater Noida Hit-and-Run Case: नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित एक मूर्ति चौक पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 5 सितंबर की सुबह करीब 4:35 बजे सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। घटना का CCTV वीडियो वायरल हो रहा है।
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ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन का खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है।

Greater Noida Hit-and-Run Viral Video: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति चौक के पास हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना 5 सितंबर की सुबह करीब 4:35 बजे की है।

CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि युवक सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवक सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद सामने आए CCTV फुटेज में टक्कर की पूरी घटना साफ दिखाई दे रही है। यह खौफनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

मामले की शिकायत मिलने के बाद बिसरख थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे में इस्तेमाल वाहन को भी जांच के दायरे में लिया गया है। पुलिस CCTV फुटेज और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि टक्कर के समय वाहन की रफ्तार कितनी थी और घटना के बाद चालक ने क्या किया।

घटना का वीडियो हुआ वायरल

हादसे का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कार को सड़क पर आते और युवक को अपनी चपेट में लेते देखा जा सकता है। घटना ने एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल युवक की मेडिकल रिपोर्ट, CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।