UP Teacher Recruitment 2026: यूपी में 15 हजार से ज्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन की पूरी डिटेल

UP Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इनमें 12,405 सहायक शिक्षक और 2,607 PGT पद शामिल हैं। आवेदन से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, पात्रता और आवेदन की अंतिम तारीख समेत पूरी डिटेल चेक कर लें।

UP Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में 12,405 सहायक शिक्षक (Assistant Teacher/PRT) और 2,607 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) पद शामिल हैं। आयोग ने दोनों भर्तियों के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए हैं। अगर आप पात्र हैं, तो ऑनलाइन इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है।

12,405 सहायक शिक्षकों की भर्ती

UPESSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के तहत कुल 12,405 सहायक शिक्षक पद भरे जाएंगे। इनमें प्राथमिक स्तर के शिक्षक पद शामिल हैं। इन पदों में 897 प्राथमिक शिक्षक और 11,508 शहरी सहायक शिक्षक पद शामिल हैं। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 15 अक्टूबर 2026 तक आवेदन और निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं। आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर बताई गई है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है।

कौन कर सकता है आवेदन?

सहायक शिक्षक पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद और संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ शिक्षक प्रशिक्षण/पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। आयु सीमा और विषयवार योग्यता सहित पूरी जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में दी गई है, इसलिए आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन देखना जरूरी है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी पात्रता में UPTET जैसी शिक्षक पात्रता परीक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। 2026 में UPTET पास उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।

2,607 PGT पदों के लिए भी मौका

UPESSC ने माध्यमिक स्तर पर 2,607 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) पदों के लिए भी भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। PGT भर्ती परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2026 को आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। PGT पदों के लिए सामान्य तौर पर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और B.Ed. की आवश्यकता है। हालांकि विषयवार योग्यता अलग हो सकती है। PGT भर्ती में आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जा रही है और उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार आयु सीमा 21 से 62 वर्ष है।

PGT भर्ती में कैसे होगा चयन?

PGT भर्ती में चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी, जबकि इंटरव्यू के लिए 40 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा में कुल 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 90 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। गलत या एक से अधिक उत्तर चिह्नित करने पर एक अंक की निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है।

आवेदन के लिए OTR जरूरी

UPESSC की इन भर्तियों में आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना जरूरी है। OTR के बाद उम्मीदवार अपने प्रोफाइल के जरिए संबंधित भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म तक पहुंच सकेंगे। आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और जरूरी प्रमाणपत्र दर्ज/अपलोड करने होंगे। उम्मीदवारों को फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक या आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र निर्धारित फॉर्मेट और साइज में तैयार रखने चाहिए। आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद उसकी प्रति सुरक्षित रखना आगे की प्रक्रिया में उपयोगी रहेगा।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संबंधित पद की विषयवार शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक प्रशिक्षण, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। अलग-अलग पदों के लिए आवेदन की शुरुआत और अंतिम तारीख भी अलग है। इसलिए 12,405 सहायक शिक्षक और 2,607 PGT भर्ती को एक ही आवेदन प्रक्रिया न समझें। आयोग की वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/ पर जारी आधिकारिक विज्ञापन और सूचना पुस्तिका को अंतिम और प्रमाणिक स्रोत मानना चाहिए। भर्ती से जुड़ी तारीखों, पात्रता, शुल्क, पाठ्यक्रम या दस्तावेजों में किसी बदलाव की स्थिति में आधिकारिक अपडेट ही मान्य होगा।