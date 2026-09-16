Mirzapur The Movie BOC Day 12: ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने फिर मचाया तहलका, 12वें दिन की कमाई ने किया हैरान

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 12: ‘मिर्जापुर द मूवी’ का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल जारी है. 12वें दिन भी फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया है.

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 12: ओटीटी की लोकप्रिय सीरीज ‘मिर्जापुर’ के बाद बड़े पर्दे पर आई ‘मिर्जापुर द मूवी’ दर्शकों के बीच लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है. रिलीज के करीब दो हफ्ते बाद भी फिल्म की कमाई की रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही है. पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल और रवि किशन जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

12वें दिन भी मजबूत रहा कलेक्शन

ट्रेड एनालिस्ट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने रिलीज के 12वें दिन देशभर में करीब 6,950 शोज के साथ ₹5.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में पहुंचने के बावजूद फिल्म को बड़ी संख्या में शोज मिलना इसकी लगातार बनी हुई दर्शक दिलचस्पी को दिखाता है.

₹200 करोड़ क्लब के करीब पहुंची फिल्म

12वें दिन की कमाई के बाद फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन ₹195.70 करोड़ तक पहुंच गया है. वहीं, इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹233.14 करोड़ पार कर चुका है. ऐसे में फिल्म अब ₹200 करोड़ के नेट आंकड़े से महज कुछ कदम दूर है.

सितारों के अभिनय की हो रही तारीफ

साल 2018 में शुरू हुई ‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं. फिल्म में रवि किशन के अभिनय को दर्शकों से सराहना मिल रही है. वहीं अली फजल और पंकज त्रिपाठी ने भी अपने दमदार किरदारों से एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींचा है. लोकप्रिय सीरीज को बड़े पर्दे पर लाने का यह प्रयोग बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन करता नजर आ रहा है.