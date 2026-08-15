Uttar Pradesh News: यूपी के संभल में स्कूल का छज्जा गिरने से 6 साल के मासूम की मौत

छज्जा गिरते ही मौके पर मौजूद बच्चों और अन्य लोगों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की खुशियां मातम में बदली

Uttar Pradesh News, (आज समाज), संभल: उत्तर प्रदेश के संभल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक दर्दनाक हादसे ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। अल हसनैन पब्लिक स्कूल के मुख्य गेट का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। हादसे के वक्त वहां मौजूद बच्चे इसकी चपेट में आ गए। छज्जे के मलबे के नीचे दबने से एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। हादसे के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

छज्जा गिरते ही चीख-पुकार मची

बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में समारोह आयोजित किया गया था। इसी दौरान स्कूल के मुख्य गेट का छज्जा अचानक गिर पड़ा। छज्जा गिरते ही मौके पर मौजूद बच्चों और अन्य लोगों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

हादसे के कारणों की जांच के निर्देश

हादसे में गंभीर रूप से घायल एक 6 वर्षीय बच्चे को बचाया नहीं जा सका। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दो अन्य घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। उनकी हालत को लेकर अभी विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत-बचाव कार्य की जानकारी ली। अधिकारियों ने हादसे के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं।

स्कूल परिसर और आसपास के इलाके में गम का माहौल

हादसे के बाद स्कूल परिसर और आसपास के इलाके में गम का माहौल है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां बच्चे और शिक्षक समारोह को लेकर उत्साहित थे, वहीं अचानक हुए हादसे से खुशी का माहौल चीख-पुकार में बदल गया। प्रशासन की ओर से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्कूल के मुख्य गेट का छज्जा किन परिस्थितियों में गिरा। भवन की स्थिति, निर्माण की गुणवत्ता और हादसे के पीछे किसी तरह की लापरवाही रही या नहीं, इसकी भी जांच की जा सकती है।

बच्चे के घर पर पसरा मातम

फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। हादसे में मृत बच्चे के परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं घायल बच्चों के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। प्रशासन की जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी की तस्वीर साफ हो सकेगी।

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