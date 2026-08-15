IND vs SL: गॉल टेस्ट के भारत को पहले दिन बड़ा झटका! KL राहुल 77 पर रिटायर्ड हर्ट, जानें वजह

भारतीय टीम के स्टार ओपनर केएल राहुल श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे. शतक के करीब पहुंचकर वो चोटिल हो गए और उनको 77 रन पर रिटायर हर्ट होकर वापस लौटना पड़ा. इस चोट ने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के जिस टेस्ट मैच का इंतजार किया जा रहा था वो शुरु हो चुका है. टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गॉल टेस्ट में बल्लेबाजी चुनी.यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत की. पहले दिन श्रीलंकाई गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए जमकर पसीना बहाना पड़ा. जायसवाल सस्ते में आउट हो गए लेकिन केएल राहुल ने जोरदार बैटिंग की. उन्होंने फिफ्टी ठोकी लेकिन शतक नहीं पूरा कर पाए. इसके पहले की वो सेंचुरी तक पहुंच पाते चोटिल हो गए.

भारत और श्रीलंका के बीच गॉले में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने उम्मीद के मुताबिक संभलकर शुरुआत की. ओपनर यशस्वी जायसवाल महज 32 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन केएल राहुल ने जमकर बल्लेबाजी की. यशस्वी के आउट होने के बाद केएल राहुल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ शानदार साझेदारी निभाई. दोनों ने 47 रन से स्कोर को 197 रन तक पहुंचा दिया. राहुल ने संभलकर बैटिंग करते हुए 162 गेंद पर 77 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों का उनके साथ मिलकर डटकर सामना किया.

चोटिल होकर केएल राहुल रिटायर्ड हर्ट

भारतीय टीम को दिन के तीसरे सेशन में जोरदार झटका लगा. चाय के ब्रेक के दौरान ही राहुल बल्लेबाजी करते समय असहज नजर आए. उन्होंने अपने बांह की ओर कुछ इशारा किया. केएल राहुल मैदान पर तो पहुंचे लेकर सबकुछ ठीक नजर नहीं आया. शतक की तरफ बढ़ रहे भारतीय ओपनर की परेशानी ज्यादा बढ़ने पर उनको बल्लेबाजी रोकनी पड़ी. इसके बाद मैदान पर मेडिकल टीम को बुलाया गया. उनके चोट की जांच करने के बाद मैदान से बाहर जाने की सलाह दी गई. क्रैम्प इतना ज्यादा था कि वो 77 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए. मैच कमेंट्री के दौरान उनके अचानक मैदान छोड़ने की वजह गंभीर क्रैम्प बताई गई.केएल राहुल की चोट कितनी गंभीर है फिलहाल तो इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता. टीम मैनेजमेंट की तरफ से फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है.

भारत की प्लेइंग-XI

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा।

श्रीलंका की प्लेइंग-XI

लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुषा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवंथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो।