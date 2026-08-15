Jeevan Kundu Murder Case Protest: हांसी में सीएम का कार्यक्रम रोकने जा रहे किसानों पर लाठीचार्ज

किसानों को किसानों के सिर फूटे; एसपी-डीएसपी को पत्थर लगे
Jeevan Kundu Murder Case Protest, (आज समाज), हांसी: हरियाणा के हांसी में आज सुबह पुलिस और किसानों के बीच टकरावा हो गया। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। किसानों में भी पुलिस पर पथराव का दिया। इस संघर्ष में कई किसान घायल हो गए। वहीं, कई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। दरअसल, हिसार में 4 अगस्त को डेयरी संचालक जीवन कुंडू की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी।
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर किसानों और परिवार ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। किसान आज हांसी में मुख्यमंत्री नायब सैनी का ध्वजारोहण कार्यक्रम रोकने जा रहे किसानों थे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद किसानों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से हांसी के एसपी विनोद कुमार और एक डीएसपी घायल हो गए।
किसान नेता सुरेश कौथ समेत कई लोग हिरासम में लिए
पुलिस ने किसान नेता सुरेश कौथ समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि कुछ को नजरबंद कर दिया। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि किसान नेता सुरेश कौथ समेत 13 नामजद लोगों के अलावा 150 से 200 अन्य के खिलाफ हांसी शहर थाने में केस दर्ज किया गया है। हमले में उनके समेत 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
कल किसानों और खापों ने 3 घंटे तक बंद रखे थे टोल प्लाजा
इससे पहले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में हो रही देरी से नाराज किसानों और खाप प्रतिनिधियों ने बीते दिन विरोध प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र के 7 प्रमुख टोल प्लाजा 3 घंटे (दोपहर 2 बजे तक) के लिए बंद रखे।
हिसार में लांधड़ी, चौधरीवास, अग्रोहा, हांसी में रामायण, बास और रोहतक में मकड़ौली व चांदी टोल बंद रहे। टोल बंदी के दौरान कई जगह वाहन ड्राइवरों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई, तो कहीं किसान हाथ जोड़कर वाहन ड्राइवरों को समझाते नजर आए।
जीवन कुंडू हत्याकांड पर बोले विधायक अत्री, कहा सगा भाई या बेटा भी आरोपी होता तो साथ नहीं देता, मैं पीड़ित परिवार के साथ
हिसार के जीवन कुंडु हत्याकांड को लेकर जींद के उचाना कलां से बीजेपी विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हत्या जैसे घिनौने अपराध में अगर उनका अपना सगा भाई या बेटा भी आरोपी होता, तो वह उसका साथ नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल और दुख की घड़ी में वह पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं।
दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
देवेंद्र अत्री ने कहा कि मामले में कानून अपना काम करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए।