Punjab Crime: अमृतसर में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या, सब्जी लेने जा रहा था बाजार, पुलिस चौकी के पास वारदात

Amritsar Delivery Boy Murder: अमृतसर के कोट खालसा इलाके में 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के अनुसार युवक जोमैटो में डिलीवरी बॉय था और रात में घर से सब्जी लेने निकला था। आरोप है कि एक्टिवा सवार दो युवकों ने उस पर फायरिंग की। वारदात पुलिस चौकी के पास हुई।

Delivery Boy Shot Dead in Amritsar: अमृतसर में एक 25 साल के डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वह रात में घर से सब्जी लेने के लिए निकला था, लेकिन कुछ ही देर बाद परिजनों को उसके गोली लगने की सूचना मिली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह जोमैटो में डिलीवरी वर्कर के तौर पर काम करता था और करीब दो साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके परिवार में एक साल का बच्चा भी है। यह पूरी वारदात कोट खालसा इलाके में पुलिस चौकी से सिर्फ 50 कदम की दूरी पर हुई। आरोप है कि एक्टिवा सवार दो युवकों ने युवक पर कई राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

एक्टिवा पर आए युवकों ने की फायरिंग

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान साहिल गिल के रूप में हुई है। गुरुवार रात करीब 10:50 बजे साहिल घर से सब्जी लेने के लिए निकला था। कुछ ही देर बाद मोहल्ले के लोगों ने परिवार को सूचना दी कि उसे गोली मार दी गई है। परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो साहिल घायल अवस्था में पड़ा था। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो युवक एक्टिवा पर सवार होकर मौके पर पहुंचे और साहिल पर कई राउंड फायर किए। इनमें से एक गोली उसके सीने के पास लगी। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी एक्टिवा से मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर वारदात

हैरानी वाली बात यह है कि यह वारदात पुलिस चौकी के पास हुई। मृतक के परिजनों के अनुसार फायरिंग की जगह कोट खालसा पुलिस चौकी से सिर्फ 50 कदम की दूरी पर थी। घटनास्थल साहिल के घर से भी लगभग 40 कदम की दूरी पर था। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वहां से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांच का अहम हिस्सा हो सकती है। फायरिंग की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू की। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।

पिता ने कहा- बेटे की किसी से रंजिश नहीं

मृतक के पिता मुख्तियार सिंह के मुताबिक साहिल का किसी के साथ कोई विवाद या पुरानी रंजिश नहीं थी। परिवार का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी दुश्मनी की जानकारी नहीं थी, जिसके चलते इस तरह का हमला किया जा सकता है। पुलिस की जांच पूरी होने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि हमला किस वजह से किया गया था। परिवार के मुताबिक साहिल की शादी करीब दो साल पहले हुई थी। उसका एक साल का बच्चा भी है। युवक की अचानक मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।