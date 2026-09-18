Diler Kharkiya Firing: दिलेर खरकिया की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचे सिंगर

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Sanskriti Jaipuria
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Diler Kharkiya Firing: हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की गाड़ी पर फायरिंग का मामला सामने आया है. घटना में सिंगर सुरक्षित बताए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में अनिल पंडित समेत कुछ लोगों ने जिम्मेदारी का दावा किया है.

Diler Kharkiya Firing: हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. सिंगर दिलेर खरकिया की गाड़ी पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में दिलेर खरकिया बाल-बाल बच गए और वह सुरक्षित बताए जा रहे हैं. घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई है, जिसमें अनिल पंडित की ओर से फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है.

सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में धमकी भरे अंदाज में लिखा गया है, “यह हमारी कॉल का जवाब दो, वरना तेरी छाती में गोली मारी जाएगी.” पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि दिलेर खरकिया की गाड़ी पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी हरि बॉक्सर, हिमांशु सोनीपत, अनिल पंडित और हरमन संधू ने ली है.

हालांकि, सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. घटना को लेकर सामने आ रही जानकारी के बीच पुलिस की जांच और आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है.

कौन हैं हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया?

दिलेर खरकिया हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित नामों में शामिल हैं. उनका जन्म 8 अगस्त 1997 को हरियाणा के खरक में हुआ था. उन्हें संगीत का हुनर परिवार से मिला है. उनके पिता राजेंद्र खरकिया हरियाणवी रागिनी के मशहूर गायक हैं. वहीं उनके भाई केहर सिंह खरकिया फिटनेस ट्रेनर हैं.

दिलेर खरकिया ने साल 2020 में ‘मोटो’ (Moto) गाना रिलीज किया था, जिसने दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की. इसके बाद उन्होंने ‘विश’ (Wish), ‘फीम’ (Feem) और ‘लिलो चमन’ जैसे कई गाने रिलीज किए, जिन्हें उनके प्रशंसकों ने पसंद किया है.

फायरिंग की इस घटना के बाद दिलेर खरकिया की सुरक्षा और मामले की जांच को लेकर आगे आने वाली आधिकारिक जानकारी पर नजर बनी हुई है.

 