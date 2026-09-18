Highest Profit Movies 2026: कम बजट, बंपर कमाई! 2026 की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया असंभव को संभव

Highest Profit Movies 2026: कम बजट की ‘हनुमान अंश’ ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चौंकाया. वहीं ऐसी दो फिल्में जिनके बजट के मुकाबले कई गुना कमाई कर मुनाफे के नए रिकॉर्ड बनाए.

Highest Profit Movies 2026: सिनेमाघरों में इन दिनों ‘हनुमान अंश’ की कमाई सबसे ज्यादा चर्चा में है. रिलीज के बीच अचानक फिल्म के कलेक्शन में तेजी आई और पिछले तीन हफ्तों से यह औसतन रोजाना करीब 10 करोड़ रुपये का कारोबार कर रही है. रिलीज के 42 दिन पूरे होने के साथ फिल्म ने 300 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन का आंकड़ा छू लिया है.

बजट से 150 गुना ज्यादा कमाई

रिपोर्ट्स के अनुसार, महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘हनुमान अंश’ ने 41 दिनों में 300 करोड़ रुपये की कमाई की है. यानी फिल्म अपने बजट से करीब 150 गुना ज्यादा कमा चुकी है. भारतीय फिल्मों में इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन बेहद खास माना जा रहा है. हालांकि, इस मामले में गुजराती फिल्म ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ का प्रदर्शन इससे भी आगे बताया जाता है. करीब 50 लाख रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने 122 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन किया था.

‘न्यू लाई’ की कमाई ने चौंकाया

साल 2026 में भारत के बाहर की फिल्मों पर नजर डालें तो ‘न्यू लाई’ का उदाहरण बेहद दिलचस्प है. यह चीनी एनिमेटेड फिल्म कथित तौर पर महज 1 लाख रुपये के बजट में तैयार हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने करीब 41 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस हिसाब से इसकी कमाई बजट की तुलना में 4100 गुना से अधिक है.

‘ऑब्सेशन’ ने भी बनाया बड़ा रिकॉर्ड

2026 में हॉरर-मिस्ट्री जॉनर की फिल्मों में ‘ऑब्सेशन’ ने भी खूब ध्यान खींचा. फिल्म का अनुमानित बजट करीब 7 करोड़ रुपये बताया गया है, जबकि दुनियाभर में इसका कलेक्शन 4290 करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया गया है. यानी फिल्म ने अपने बजट का लगभग 613 गुना कारोबार किया.s

कंटेंट के दम पर सफलता

‘हनुमान अंश’, ‘न्यू लाई’ और ‘ऑब्सेशन’ जैसी फिल्मों की कमाई यह दिखाती है कि बड़े बजट और बड़ी स्टारकास्ट के अलावा मजबूत कंटेंट भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकता है. अगर कहानी और प्रस्तुति में दम हो, तो सीमित संसाधनों के बावजूद कोई फिल्म दर्शकों के बीच बड़ी सफलता हासिल कर सकती है.