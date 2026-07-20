Punjab News : पंजाब में विश्व स्तरीय खेल ढांचा तैयार करने को हम प्रतिबद्ध : सीएम

44 साल बाद दिसंबर में जालंधर में राष्टÑीय स्तर का बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम भगवंत सिंह मान ने बीते रोज स्टेडियम का दौरान किया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर में होने वाली राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लिया

Punjab News (आज समाज), जालंधर : पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी सरकार ने एथलीटों के विकास में पंजाब सरकार के निरंतर निवेश ने पहले ही उत्साहजनक परिणाम देना शुरू कर दिए हैं, जिससे प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बनाई है।

उन्होंने दोहराया कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने और पंजाब के नौजवानों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सृजित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगी। मान इस साल दिसंबर महीने में जालंधर के ऐतिहासिक रायजादा हंसराज स्टेडियम में होने वाली सब-जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने एक अत्याधुनिक इनडोर बैडमिंटन हॉल के निर्माण के लिए 2.14 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान देने की घोषणा की, जिससे प्रदेश भर में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खेलों में सफलता को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित किया गया।

चार दशक से ज्यादा समय बात जालंधर में हो रही चैंपियनशिप

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लगभग 44 साल बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप ऐतिहासिक रायजादा हंसराज स्टेडियम में वापस आ रही है। उन्होंने कहा कि अंडर-13 श्रेणी की यह चैंपियनशिप पंजाब में बैडमिंटन को बड़ा बढ़ावा देगी और प्रदेश में खेल संस्कृति को और मजबूत करेगी। पंजाब सरकार नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंडोर स्टेडियम के लिए 2.14 करोड़ दिए

मुख्यमंत्री ने नए इनडोर बैडमिंटन हॉल के निर्माण के लिए डिप्टी कमिश्नर जालंधर वरजीत सिंह वालिया और पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव रितिन खन्ना को 2.14 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने उल्लेख किया, कि लगभग छह दशकों में यह पहली बार है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक स्टेडियम का दौरा किया है, जिसने कई शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी पैदा किए हैं।

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