Bollywood Muslim Actresses: मीना कुमारी से मधुबाला तक... मुस्लिम परिवार में जन्मीं इन 5 हसीनाओं ने बदले नाम, फिर बॉलीवुड पर किया राज

Bollywood Muslim Actresses: बॉलीवुड में कई मशहूर एक्ट्रेस रही हैं जो अपने जन्म के नाम से अलग स्क्रीन पहचान के साथ घर-घर में मशहूर हुईं। मीना कुमारी, जिनका जन्म महजबीं बानो के नाम से हुआ था।

Bollywood Muslim Actresses: बॉलीवुड ने अनगिनत स्टार्स को यादगार स्क्रीन नामों के साथ खुद को नया रूप देते देखा है जो आखिरकार उनकी असली पहचान से भी बड़े हो गए। मीना कुमारी और मधुबाला से लेकर नरगिस तक, कई मशहूर एक्ट्रेस जन्म के समय दिए गए नामों से अलग नामों से घर-घर में मशहूर हुईं। इनमें से कुछ एक्ट्रेस मुस्लिम परिवारों में पैदा हुईं।

लेकिन उन्हें ऐसे स्क्रीन नामों से पहचान मिली जिनसे उनके परिवार का बैकग्राउंड पता नहीं चलता था। सिनेमा में उनके सफर के दौरान उनके नाम भले ही बदल गए हों, लेकिन आखिरकार यह उनका टैलेंट, यादगार परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ही थी जिसने उन्हें भारतीय फिल्म इतिहास में जगह दिलाई। यहां पांच मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनके जन्म के नाम और पर्सनल कहानियां कई फिल्म प्रेमियों को हैरान कर सकती हैं।

मीना कुमारी: जन्म महजबीं बानो

भारतीय सिनेमा की “ट्रेजेडी क्वीन” के रूप में जानी जाने वाली मीना कुमारी बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक हैं। हालांकि, जिस नाम से लाखों लोग उन्हें याद करते हैं, वह उनका जन्म का नाम नहीं था।

उनका जन्म महजबीं बानो के तौर पर हुआ था और उन्होंने बहुत कम उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी। फिल्ममेकर विजय भट्ट को उनका स्क्रीन नेम “मीना” देने का क्रेडिट दिया जाता है।

“बेबी मीना” के तौर पर अपना सफर शुरू करने के बाद वह आखिरकार मीना कुमारी के नाम से मशहूर हुईं। उनकी दमदार परफॉर्मेंस, इमोशनल गहराई और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें हिंदी सिनेमा की एक हमेशा रहने वाली आइकॉन बना दिया।

नरगिस: एक आइकॉन के तौर पर जन्मी फातिमा राशिद

नरगिस इंडियन सिनेमा के गोल्डन एरा की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक थीं, उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दीं जो दशकों बाद भी यादगार हैं। फातिमा राशिद के तौर पर जन्मीं वह स्क्रीन नेम नरगिस से सुपरस्टार बनीं। मदर इंडिया जैसी फिल्मों से उनका करियर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा, जिसने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे महान परफॉर्मर्स में से एक बना दिया।

बाद में उन्होंने एक्टर सुनील दत्त से शादी की और नरगिस दत्त के नाम से जानी गईं। उनकी ज़िंदगी के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े अलग-अलग नामों के बावजूद, “नरगिस” वह पहचान बनी हुई है जिसके ज़रिए सिनेमा लवर्स की पीढ़ियां इस लेजेंडरी एक्ट्रेस को याद करती हैं।

मधुबाला: वो स्क्रीन नेम जो हमेशा के लिए अमर हो गया

इंडियन सिनेमा में कुछ ही नाम मधुबाला जैसा हमेशा रहने वाला चार्म रखते हैं। अपनी ज़बरदस्त खूबसूरती, दिलकश एक्सप्रेशन और यादगार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर वह हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक बन गईं।

मधुबाला का जन्म मुमताज़ जहां बेगम देहलवी के तौर पर हुआ था और उन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने मधुबाला को अपना स्क्रीन नेम बना लिया, एक ऐसी पहचान जो आगे चलकर मशहूर हो गई।

एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें 1947 में नील कमल से ब्रेक मिला। उन्होंने कई आइकॉनिक परफॉर्मेंस दीं जिसमें मुगल-ए-आज़म में अनारकली का उनका रोल इंडियन सिनेमा के इतिहास का एक यादगार हिस्सा बन गया।

तब्बू: तबस्सुम फातिमा हाशमी से बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स में से एक

तब्बू को आज के इंडियन सिनेमा की सबसे वर्सेटाइल और काबिल एक्ट्रेस में से एक माना जाता है। बस अपने छोटे और यादगार स्क्रीन नेम से जानी जाने वाली उनका पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। एक मुस्लिम परिवार में जन्मी तब्बू ने कम उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी और 1985 में हम नौजवान में नज़र आईं।

इतने सालों में, उन्होंने अलग तरह के रोल और क्रिटिक्स द्वारा सराहे गए परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई। इंटेंस ड्रामा से लेकर थ्रिलर और कॉमेडी तक, तब्बू की ज़बरदस्त वर्सेटिलिटी ने उन्हें कई पीढ़ियों तक रेलिवेंट बने रहने में मदद की है।

रीना रॉय: एक और स्टार जो स्क्रीन नेम से फेमस हुईं

रीना रॉय 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा की पॉपुलर लीडिंग एक्ट्रेस में से एक बनकर उभरीं। कई लोगों ने बताया है कि उनका जन्म एक अलग नाम के साथ हुआ था रीना रॉय के नाम से फेमस होने से पहले उनके शुरुआती नामों में से एक “सायरा अली” था।

उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में अपना फिल्मी करियर शुरू किया और धीरे-धीरे खुद को एक जानी-मानी बॉलीवुड स्टार के तौर पर स्थापित किया। उनकी परफॉर्मेंस ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस और सफल फिल्मों ने उन्हें उनके प्राइम टाइम में काफी पॉपुलैरिटी दिलाई। रीना रॉय नाम आखिरकार उनकी सिनेमाई पहचान का दूसरा नाम बन गया और बॉलीवुड फैंस की कई पीढ़ियों के लिए जाना-पहचाना नाम बना हुआ है।

जब स्क्रीन नेम जन्म के नाम से बड़े हो गए

भारतीय सिनेमा में स्क्रीन नेम रखना एक पुराना रिवाज रहा है जिसमें एक्टर कई पर्सनल और प्रोफेशनल वजहों से नई पहचान चुनते हैं। कई मामलों में इन नामों को ज़्यादा यादगार, कमर्शियली अपीलिंग या फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा सही माना जाता था। मीना कुमारी, नरगिस और मधुबाला जैसे स्टार्स के लिए उनके स्क्रीन नेम इतने आइकॉनिक बन गए कि हर पीढ़ी के दर्शक उन्हें उन्हीं पहचानों से पहचानते हैं।

उनके बैकग्राउंड और जन्म के नाम उनके सफ़र की एक दिलचस्प झलक देते हैं लेकिन जिस चीज़ ने इन महिलाओं को सच में लेजेंड बनाया वह था सिनेमा में उनका योगदान। दशकों बाद भी उनकी परफॉर्मेंस और विरासत बॉलीवुड के इतिहास में एक खास जगह रखती है।