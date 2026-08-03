Punjab News: पंजाब सीएम और राज्यपाल को बम से उड़ाने की धमकी

पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक बार फिर धमकी भरे ईमेल से पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। अज्ञात हमलावरों ने ईमेल के जरिए दी धमकी में लुधियाना जिला अदालत, पंजाब विधानसभा और राज्य के अन्य अति-संवेदनशील स्थानों पर तय समय पर विस्फोट करने का दावा किया गया।

धमकी भरे संदेश के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट

Punjab News, (आज समाज), चंडीगढ़: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने ईमेल के जरिए दी धमकी में लुधियाना जिला अदालत, पंजाब विधानसभा और राज्य के अन्य अति-संवेदनशील स्थानों पर तय समय पर विस्फोट करने का दावा किया गया।

पत्र/ईमेल में विशेष रूप से 15 अगस्त के आसपास बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की धमकी दी गई है। साइबर सेल ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। धमकी भरे संदेश में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों खालिस्तान नेशनल आर्मी और बब्बर खालसा (परमार गुट) का नाम लिया गया है।

पटियाला जिला अदालत को खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया

ई-मेल मिलने के बाद पटियाला जिला अदालत को खाली कराकर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। डीएसपी सिटी-1 संजीव सिंगला ने बताया कि पूरे परिसर की गहन जांच की गई लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अदालत परिसर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सभी प्रवेश मार्गों पर निगरानी रखे हुए है।

साइबर सेल जांच में जुटी

पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने न्यायालय परिसरों समेत संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। साइबर सेल ई-मेल के इंटरनेट प्रोटोकॉल पते और उसके मूल स्रोत की जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है।