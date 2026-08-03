Kamika Ekadashi 2026: सावन की कामिका एकादशी पर बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें डेट और शुभ मुहूर्त

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कामिका एकादशी से पहले घर की साफ-सफाई और कुछ धार्मिक अनुष्ठान को करने की अनोखी परंपरा है। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक होने के साथ विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

कामिका एकादशी के दिन व्रत करने से साधक को शुभ फल मिलता है

Kamika Ekadashi 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में कामिका एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी के दिन व्रत करने से साधक को शुभ फल मिलता है और सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि सावन में कब किया जाएगा कामिका एकादशी का व्रत और शुभ मुहूर्त के बारे में।

कामिका एकादशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस तिथि की शुरूआत 08 अगस्त को रात 03 बजकर 29 मिनट पर होगा। वहीं, इस तिथि का समापन 09 अगस्त को रात 12 बजकर 34 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, 08 अगस्त को कामिका एकादशी व्रत किया जाएगा। कामिका एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग सुबह 06 बजकर 04 मिनट से 06 बजकर 21 मिनट तक है।

कामिका एकादशी व्रत 2026 पारण टाइम

एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। कामिका एकादशी व्रत का पारण करने का समय 09 अगस्त को सुबह 06 बजकर 05 मिनट से 08 बजकर 39 मिनट तक है। इस दिन मंदिर या गरीब लोगों में अन्न-धन समेत आदि चीजों का दान जरूर करना चाहिए। इससे साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04 बजकर 36 मिनट से 05 बजकर 20 मिनट तक

सुबह 04 बजकर 36 मिनट से 05 बजकर 20 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक

दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक विजय मुहूर्त- दोपहर 02 बजकर 40 मिनट से 03 बजकर 31 मिनट तक

दोपहर 02 बजकर 40 मिनट से 03 बजकर 31 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त- शाम 07 बजकर 58 मिनट से 07 बजकर 206 मिनट तक

शाम 07 बजकर 58 मिनट से 07 बजकर 206 मिनट तक अमृत काल- रात 08 बजकर 12 मिनट 09 बजकर 39 मिनट तक

इन बातों का रखें ध्यान

एकादशी के दिन सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहें।

दशमी तिथि की रात से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।

सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें और सच्चे मन से पूजा करें।

पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें।

व्रत के दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।

कामिका एकादशी से पहले करें ये काम

पूजा कक्ष की साफ-सफाई करें: धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, कामिका एकादशी से पहले घर की अच्छे से साफ-सफाई करनी चाहिए। घर के पूजा कक्ष में रखी भगवान की मूर्तियों को साफ कपड़े से पोंछे। पुरानी फूल, खराब मालाएं और बेकार की सामग्री हटा देनी चाहिए।

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, कामिका एकादशी से पहले घर की अच्छे से साफ-सफाई करनी चाहिए। घर के पूजा कक्ष में रखी भगवान की मूर्तियों को साफ कपड़े से पोंछे। पुरानी फूल, खराब मालाएं और बेकार की सामग्री हटा देनी चाहिए। घर को व्यवस्थित करें: एकादशी से पहले अपने घर के पूजा कक्ष को साफ-सुथरा करने के साथ व्यवस्थित करना बेहद जरूरी है। खासतौर पर पूजा कक्ष, किचन, मुख्य द्वार और खिड़कियों के आसपास अच्छे से सफाई करें। माना जाता है कि, एकादशी के मौके पर स्वच्छ और साफ वातावरण में ही भगवान निवास करते हैं।

एकादशी से पहले अपने घर के पूजा कक्ष को साफ-सुथरा करने के साथ व्यवस्थित करना बेहद जरूरी है। खासतौर पर पूजा कक्ष, किचन, मुख्य द्वार और खिड़कियों के आसपास अच्छे से सफाई करें। माना जाता है कि, एकादशी के मौके पर स्वच्छ और साफ वातावरण में ही भगवान निवास करते हैं। घर की टूटी-फूटी चीजों को हटा दें: एकादशी से पहले इस बात का अवश्य ध्यान दें कि, घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी वस्तु टूटी-फूटी या खराब नहीं होनी चाहिए। कामिका एकादशी आने से पहले इन वस्तुओं को छांट कर घर से बाहर निकाल दें।

एकादशी से पहले इस बात का अवश्य ध्यान दें कि, घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी वस्तु टूटी-फूटी या खराब नहीं होनी चाहिए। कामिका एकादशी आने से पहले इन वस्तुओं को छांट कर घर से बाहर निकाल दें। मुख्य द्वार को साफ करें: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वारा माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कामिका एकादशी आने से पहले घर के सामने किसी भी तरह की गंदगी न रहने दें। अगर कूड़ा-कचड़ा या कीचड़ की स्थिति बनी रहती है, तो उसे साफ कर व्यवस्थित करें।

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वारा माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कामिका एकादशी आने से पहले घर के सामने किसी भी तरह की गंदगी न रहने दें। अगर कूड़ा-कचड़ा या कीचड़ की स्थिति बनी रहती है, तो उसे साफ कर व्यवस्थित करें। तुलसी का पौधा लगाएं: एकादशी के मौके पर तुलसी का खास महत्व होता है। इसलिए कोशिश करें कि, कामिका एकादशी आने से पहले ही तुलसी की अच्छे से साफ-सफाई करें। इसके अलावा तुलसी का खास ख्याल रखें। सुबह और शाम स्वच्छ होकर जल डाले ताकि पौधे हरे-भरे रहे।

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